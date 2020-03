Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 14.3.2020

Päivän kuudennessa lähdössä olemme Veikkauksen kanssa napit vastakkain kertoimista. Veikkauksen suosikkikolmikolla Amazing Warrior - Borgmester - Roofer -kolmikosta jokaisen kerroin on liian matalalla, mikä nostaa pelivalinnankertoimen hävyttömän suureksi. Näemme lähdön selvästi tasaisempana, ja 2,90:n kertoimella ei jää muuta vaihtoehtoa kuin nostaa kohde päivän ykkösvalinnaksi. Arviomme kohteen toteutumiselle on 48 -prosenttia eli kerroinrajaksi muutettuna 2,08.Willow Pride on Kavioliiga -lähdössä painettu peräti 1,48:n, mikä on liikaa. Ylivoimavoitto, joka tuli myös hyvällä juoksulla, näkyy heti kertoimessa.on pitkään kilpaillut huippuiskussa ja nousee 4,2:n kertoimella peleihin. Arviomme sen voitolle on 31% (kerroinraja 3,22).Matalassa suomenhevossarjassa voitokasta Vokkenia on arvostettu liiankin kanssa. Pääsemme tässäkin kohteessa hyppäämään yllättäjien kelkkaan, kuntarjoaa kertoimen 3,85. Arviomme tämän toteutumiselle on 34% eli kohde osuu karvan useammin kuin kerran kolmesta. Myös paikalta kuin paikalta pärjäämään pystyvästäsaa niukan ylikertoimen.Muu voittaja 2,90****Ice Wine 4,20***Muu voittaja 3,40** Pärttyl 5,30*Kohteet sulkeutuvat klo 14.30. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.