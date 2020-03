Ravivihje: Toto75 Vermo 14.3.2020

Suosikki: 1 Better Boss on hävinnyt tällä kaudella vain kerran - silloinkin Selene Lunelle, joka paineli SE-lukemat uuteen uskoon. Better Boss on hallinnut keulasta - joko lähdöstä maaliin tai hakemalla johtopaikan haltuunsa etusuoralla, kuten viimeksi. Kuusivuotias avaa auton takaa hyvin ja pystyy todennäköisesti pitämään keulat hallussaan, mutta täysin varmaa se ei ole. Vahva menijä pystyy menestymään muualtakin kunhan välttää pussituksen. Kyseessä on kierroksen todennäköisin pärjääjä ja selvä Toto75-varma.

Haastajat/yllättäjät: 2 Piece Of Rock juoksee todennäköisesti johtavan takana ja nousee sitä kautta kakkosrankiksi. Kuntokin on nousussa, sillä toissa kerralla ruuna nousi takaa asiallisesti viidenneksi ja viimeksi se seuraili Le Gros Billin takaa totoon. Myös 3 Anything For You avaa hyvin. Lahdessa alkumatkan vauhti oli hieman liikaa ja ruuna taipui lopussa. Kärjen tuntumasta totosija on otettavissa. 9 Joyride Luxi voitti Teivossa helposti keulasta sopivan lähdön. Ruuna tähtää monen muun tavoin keulahevosen kantaan, mistä kakkossija olisi ulottuvilla. 7 The Dude on ensimmäinen hevonen rankingissa toisella radalla parijonossa juoksevista. Kunto on nousussa, sillä Mikkelissä 2. ulkoa hopealle noussut ruuna oli hyvä myös Vermossa, tällä kertaa 3. ulkoa. The Dude klaaraa tarvittaessa kuolemanpaikankin. 5 Questionmark Me seuraili Vermossa keulassa juossutta Sunbeamia varmasti ja nappasi kakkosrahat. Viimeksi ruuna kiersi toisessa kaarteessa johtavan rinnalle ja oli aivan hyvä viides. Ruuna kerää tasaisesti rahaa, mutta pystyisi huippupäivänä parempaankin. Lahdessa 4. ulkoa totoon yltänyt 8 Brand New Key ja Vermossa keulahevosen rinnalta kakkoseksi tsempannut 6 Arctic Lover tulevat seuraavina ennen tauolta palaavaa 10 Rambo Rivneriä.

Pelijakauma: Better Boss (83%) on ansaitusti suursuosikki.



Juoksunkulku: Better Boss torjuu ulkopuolelta lähtevät ja pitää johtopaikan. Piece Of Rock pääsee himoitulle paikalle suosikin taakse.