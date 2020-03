Ravivihje: Toto4 Kaustinen 13.3.2020

Suosikki: Toto4-peli alkaa amatööriohjastajien lähdöllä. 9 Cankus Xport on kiistatta lähdön paras hevonen, mutta vaikka Jani Suonperä on ohjastajana lähdön rutinoituneimpia, niin hevonen itsessään on sellainen, ettei se välttämättä ole uudelle kuskille helppo käsiteltävä. Toisaalta Suonperä onnistui viime kaudella myös vaikean Luminon kanssa, joten luotetaan suosikkiin suhteellisen vahvasti. Ori kiri Kaustisen taukostartissaan vahvasti kakkoseksi ja otti viimeksi jo tyylikkään voiton johtopaikalta.

Haastajat: 10 Lexus Lloyd on selvä ykköshaastaja. Ruunan 3-vuotiskausi päättyi viiden kisan totosijaputkeen ja lähtökohta on, että hevonen on kehittynyt 4-vuotiaaksi. Hannu Hietasen mukaan hevonen on harjoitellut hyvin, mutta taukotukkoisuuden vaara on tietysti huomioitava.

Eturivissä on muutama hevonen jolla on potentiaalia yllättää. Nopea 2 Mountain Twinkle hyötyy paikastaan ja näissä lähdöissä keulapaikka tapaa jostain syystä olla normaalia isompi valtti. Tamma voitti viime kaudella kolmesti. Tauolta paluussaan se ei suuresti loistanut, mutta 17-tulos oli ok suorite siihen paikkaan, eikä otteiden nyt älyttömästi tarvitse terävöityä.

7 Rim Bay Willmore säväytti viime kaudella muutaman kerran, mutta syksy oli hankalampi. Tauon jälkeisissä juoksunkulut ovat menneet hieman hankalaksi, mutta eipä se nytkään 7-radalta varmasti helpoimman kautta suju.

4 Captain Cruise ei ole voittanut vielä koskaan ja otteet ailahtelevat paljon, mutta parhaat suoritukset riittäisivät kärkipäähän.

6 She Will Bellä on vauhtia vaikka voittoon, mutta käytöksessä on paljon parannettavaa. Viimeksi tamma ampaisi ihan omaa vauhtiaan liikkeelle, mutta laukkaili lopulta hylkäykseen.

Yllättäjät: 1 Feeling Flash voi hyvältä paikaltaan yllättää. Edellisissä ruuna ei ole saanut juoksunkulkujen suhteen edes mahdollisuutta ja palaa nyt pieneltä paussilta. 5 River's Lastchance jäi taukostartissaan laukassa kauas, kiri loppua hyvin ja oli esimerkiksi parempi kuin nappijuoksulla samassa lähdössä tasaisesti esiintynyt 3 Davy Treasure.

Pelijakauma: Ei järisyttäviä virheitä. Pelissä erottuvan kaksikon takana tehdään aika paljon muutoksia suhteessa kansaan, mutta tavallaan kyse on kosmeettisista asioista.

Juoksunkulku: Mountain Twinkle avaa hyvin ja haluaisi johtoon, mutta She Will Be on myös hurjan nopea, eikä viime aikoina oikein kuskin hallittavissakaan. Cankus Xportilla voi tarvittaessa ajaa matkalla eteenpäin, mutta tässä voi olla vauhtia muutenkin ihan tarpeeksi.