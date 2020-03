Ravivihje: Toto4 Lahti 12.3.2020

Suosikki: Viime kaudella Seinäjoki Racen nimiinsä vienyt ja Suur-Hollolassa kolmanneksi sijoittunut 10 Atupem tekee torstaina odotetun paluun https://www.is.fi/ravit/art-2000006429733.htmltauolta. Valmentaja Antero Tupamäen mukaan hevonen palaa samantapaisessa iskussa tauolta kuin teki vuosi sitten voittaessaan ensimmäisen kisansa Joensuussa ennen Ida's Owenia. Tuolloin tauko päättyi puolitoista kuukautta aikaisemmin, tammikuun lopulla. Atupem pääsee hyvistä asemista matkaan ja sillä saatetaan suunnata heti startista eteenpäin, kun yksi pahimmista vastustajista joutuu starttaamaan suljetulta lähtöpaikalta. Atupemia kuuluu odottaa heti kärkeen.

Haastajat: 2 Burnhill's Luck harvoin pääsee keulaan, mutta tällä kertaa siihen on hyvä mahdollisuus. Sillä ei ole joka viikko, joka kuukausi tai edes joka kausi ajettu volttilähtöä, mutta mikäli hevonen pääsee joten kuten matkaan, saa se paalun muilta hevosilta suurella todennäköisyydellä keulapaikan haltuun. Siitä ruuna pystyy osallistumaan tasaisella tempolla voittomatsiin, mikäli takamatkan kovilla ei ole heti iskukyky kovimmillaan. 12 Chief Orlando on toinen kansainvälisen tason hevosista, joka tekee paluun paussilta. Huono ei ollut senkään viime kausi, joka tuotti Sweden Cup -kakkosen ja Seinäjoki Race -kolmosen. Chief Orlandolla ei taustajoukkoihin kuuluvan Roi Iltasen mukaan ole ajettu radalla, joten voi olla, että se tulee vaatimaan startteja alle ennen kuin ensimmäinen voitto napsahtaa tilille. Viime keväänä ensimmäinen startti tuotti voiton Teivossa lähes päivälleen vuosi sitten hevosen kilpailtua Tapio Mäki-Tulokkaan tallista käsin.

Yllättäjät: 8 Top Of The World ei vielä ole ollut parhaimmillaan ja pystyy parantamaan selvästi, kun siltä päästään riisumaan kenkiä pois seuraavissa starteissa. 7 Make It Quick keräsi viime kaudella hyviä sijoja vaikkei aivan huipputasolle yltänytkään. Samat sanat pätevät 11 Zigge Silvioon. 13 Piedmont kilpailee asiallisessa vireessä, mutta lähtöasetelma on suurehko miinus tämän tasoisessa lähdössä, kun ruuna joutuu starttaamaan pelihevosia huonommalta lähtöpaikalta. 9 Dream Girl aloittaa kautensa uudessa kotimaassaan amatöörin ajamana, ja kovia, Euroopan kärkihevosiin kuuluvia menijöitä vastaan rahasijakin olisi kova juttu.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Burnhill's Luck etenee alkumatkalla kärkipaikalle. Sillä ajetaan keulasta ellei Atupem tule aikaisin rinnalle.