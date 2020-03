Ravivihje: Toto64 Vermo 11.3.2020

Suosikki: Neljännen Toto64-kohteen selvä pelisuosikki 1 Nothing Else on kinkkisissä lähtöasemissa, sillä keulapaikan puolustaminen tuskin onnistuu. Toisaalta rinnalta avaavakaan ei ole raketti, joten luultavasti väylä vapauteen kuitenkin aukeaa. Ruunan suoritukset ovat pitkän tauon jälkeen olleet vahvasti nousujohteisia ja viimeksi se oli Porissa täysin ylivoimainen edettyään 700 metriä juostuna johtopaikalle.

Haastajat: Lähdön selvästi kiinnostavin pelihevonen on kuitenkin 10 Morris. Oriin kausi alkoi onnettomasti, kun se oli selkeän ylilatautunut, mutta laukkojen välissä tyyli oli muuten hyvä. Nyt rattaille palaa Juha Utala, jonka ohjastuksessa hevonen voitti komealla esityksellä Kymenlaakso-ajon -karsinnan ja esitti ikäluokkahevosen otteita. Kolmossuosikkina todellisessa tarjouksessa.

5 Finsweden jäi viimeksi voittokone Night Guardin varjoon, mutta löi muut hyvällä kirillä.

Yllättäjät: Yllättäjäosastosta moni palaa tauolta ja hevosia on hieman hankala arvioida. 4 Queen of the World on pohjimmiltaan juoksija, mutta vaati ainakin viime keväänä startteja tauolta. 2 Dont Press Sendin kohdalla odotukset nousevat valmentajan mukaan vasta kun päästään riisumaan kenkiä, mutta hevonen on harjoitellut hyvin. 8 Homehill's Hugon pitäisi olla hyvällä tasolla heti, mutta eturivin uloimpaa on vaikea saada järkevää juoksua. 11 Hades on väläytellyt, mutta viimeksi pitkällä matkalla puthi loppui keulasta jo ennen laukkaa. 12 Aging Wellin viime startti oli hyppy parempaan suuntaan, kun matka taisi olla edelliskertoja sopivampi. Nyt murheena on karu lähtöpaikka. 9 Gabriella la Renta on osoittanut nousuvirettä epävarman talven jäljiltä, mutta viimeksi tuli taas laukka. 3 Jet Setter on nopea hevonen, joka ei ole vielä tauon jälkeen ollut parhaalla tasollaan, mutta tuskin saapuu pitkän matkan takaa Vermoon leikkimään.



Pelijakauma: Morris (17 %) on aivan huippumerkki ja sen pitäisi olla aika lähellä Nothing Elseä (45 %).

Juoksunkulku: Jet Setter, Queen of the World ja Lake's Bella avaavat lujaa. Näistä korkeintaan Jet Setterillä ajettaisiin johtopaikalta. Nothing Else hamuaa alussa toiselle ja saattaa edetä lopulta kärkeen, jos se onnistuu.