Ravivihje: Toto5 Teivo 10.3.2020

Suosikki: 4 Fountain Dynamite on myös yksi illan T5-varmakandidaateista. Toissa kerralla Jokimaalla ruuna missasi startin ja jäi muista. Juonen päästä kiinni saatuaan ruuna kiersi johtavan rinnalle ja oli siitä hyvä kakkonen. Viimeksi T75:ssä pitkällä matkalla Iikka Nurmosen ajokki pelitti moitteitta ja otti varman ykköstilan kärkipaikalta kolmella kilometrillä. Keulavoittoon on nytkin varmasti hyvät saumat, sillä vastus ei kovene.

Haastajat: 7 Angel Raziel on juossut viime kilpailunsa Ruotsin puolella. Viime suorituksia voi vain kehua, vaikka voitot ovat jääneet puuttumaan. Toissa kerralla Mantorpin V75-lähdössä ruuna nousi 6.ulkoa kolmannen radan letkaan 1100 metriä ennen maalia ja punnersi hyväksi kakkoseksi. Myös viimeksi Angel Raziel starttasi V75-lähdössä. Jorma Kontio ajoi lähdön 4. sisältä ja vaikka Angel Raziel pinkoi viimeiset 400 metriä kymppä, viidettä sijaa ylemmäs ei ollut asiaa. 6 Credit To Love muistetaan syksyn väkivahvoista voittojuoksuista. Ruuna palaa tähän kisaan vajaan kolmen kuukauden tauolta, mutta kuuluu silti pelihevosiin. Credit To Love tulee osaavista käsistä starttiin ja tallitiedot ovat positiivisia.

Yllättäjät: 2 Triple Ray oli toissa kerralla Kouvolassa omaa luokkaansa piikkipaikalta hieman tätä helpommassa tehtävässä. Viimeksi ruuna oli hyvä neljäs johtavan rinnalta Adrienne's Amin vetämässä vauhtijuoksussa. 9 BWT Bayern on väläytellyt raikkaita kirejä Juha Jokisen valmennuksesta. Viimeksi ruuna nousi kakkoseksi 3. ulkoa ja löi mm. Triple Rayn. Pelaamaton 5 Way To Go oli viime kilpailussaan piilevästi sairas. Antti Veteläinen kertoo tallikommenteissa, että raskas keli puoltaisi ruunaa.

Juoksunkulku: Fountain Dynamite hakee keulat Triple Raylta ja vie joukkoa.

Pelijakauma: Fountain Dynamiten (39%) alustava kannatus on maltillisissa lukemissa, mutta voi nousta illaksi ainakin hieman. Credit To Love (13%) on aliarvostettu.