Ravivihje: Toto65 Magic Monday 9.3.2020 – 50000 euron jackpot

Suosikki: 1 Mark More on hevonen, jolla pitäisi olla vielä luokkaan nähden rutkasti juoksematonta rahaa. Viime kauden loppu meni pieleen sairastelujen vuoksi, mutta kokonaisuutena vuosi oli upea. 6-vuotias polkaisi esimerkiksi EM-katsastuksessa täyden matkan 13,3, vaikka oli siihen kipeä. Lähdön selvästi paras hevonen isketään tauoltakin varmaksi, vaikka taustajoukot väläyttävät selkätaktiikkaa, joka tuo toki riskin sen suhteen, että löytyykö kiritilaa koskaan.

Haastajat: 3 Cool On Photos oli Vermossa sitkeä johtavan rinnalta ja on joutunut juoksemaan sillä paikalla jo useasti peräkkäin, mutta tuntuu vahvana hevosena jaksavan puurtaa.

6 Ain't She Sweet on lähdön todennäköinen johtonimi, mikäli suosikilla ei haluta sitä paikkaa. Tamma hallitsi Kouvolassa helposti johtopaikalta ja oli viimeksi 2. sisältä suuremmin vakuuttamatta toinen.

5 Gene Touch ei pystynyt viimeksi haastamaan Ain't She Sweetiä tämän takaa, mutta oli kohtalainen kakkonen. Vire on ollut atsaisen varma jo aika pitkään.

Yllättäjät: 9 The Rector on venynyt viimeisissään Toto75-tasolla toton tuntumaan. Nyt takarivistä on luvassa hankalampi juoksu kuin edellisissä. 8 Grainfield Fanny aloittaa loukkaantumisen jälkeen pitkältä tauolta. Tamman piti aloittaa kaksi viikkoa sitten, mutta se jäi pois. Tuolloin odotukset olivat varsin maltilliset. Huonolta paikalta ajetaan varmasti passiivisesti. Saman tallin 2 Lassic Point on ollut hieman tasapaksu palattuaan tauolta. Fysiikan puolesta ruuna olisi ihan lähdön kärkipäätä.



Pelijakauma: Mark More (47 %) on selvästi lähdön paras hevonen ja kelpaa kysymysmerkkeineenkin varmaksi.

Juoksunkulku: Mark More pystyisi puolustamaan johtopaikan halutessaan, mutta tallilta väläytettiin selkätaktiikkaa. Ain't She Sweet on siinä tapauksessa todennäköinen johtonimi.