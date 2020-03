Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 8.3.2020

Suosikki: 9 Nemea Geisir on päätöskohteessa takarivistäkin suosikki. Se voitti Jyväskylässä 3. ulkoa eikä ollut huono viimeksikään vaikka neljänneksi jäikin. Loppukiri 4. ulkoa oli kelpo luokkaa. Tällä kertaa tehtävä on sopiva ja tamma tulee saamaan samantapaisen juoksun kuin viime aikoina. Kyseessä on vahvahko ykkösmerkki. ´

Haastaja: 4 Stay On Top tähtää keulaan, mistä se pystyy haastamaan suosikin. Ruuna oli Teivossa asiallinen johtavan kupeelta ja viimeksi kuusivuotias matkasi 3. ulkona. Stay On Top on monipuolinen menijä, joka pystyy paljoon kuolemanpaikaltakin.

Yllättäjät: 2 Capercaillie Cock on nopea avaaja, joka keulassa saattaisi jäädä painamaan ohjille. Siksi ruuna on ollut paras selästä. Viimeksi kuusivuotias nousi 3. ulkoa pronssille. 3 Absolut Arctica lopetti Kuopiossa tilaa saatuaan positiivisesti. Startti alla se pystyy parantamaan. 12 Makemaken lähtöpaikka on hankala, mutta kunto sillä on nousussa. Viimeksi ruuna runttasi johtavan rinnalta väkisin ykköseksi.

Pelijakauma: Oikein pelattu.

Juoksunkulku: Capercaillie Cock ja Absolut Arctica pääsevät parhaiten matkaan. Näiden päästyä sopuun juoksupaikoista, etenee Stay On Top keulaan.