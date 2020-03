Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Joensuu 7.3.2020

Pelisuositus

Heti ensimmäisessä lähdössä pääsee pelaamaan suursuosikkina starttaavaa IS Ravien Toto75-varmaa. Hirmukuntoinen hevonen kohtaa perin sopivan vastuksen. Veikkauksen tammalle tarjoamassa kertoimessa 1,55 on ilmaa kymmenyksen verran.Myös kakkoskohteessa Toto75-pelin suosikki on pelikelpoinen.pitkävetokerroin on 5,2, kun oikeamman lukeman kuuluisi olla 4,5.Seuraavassa lähdössä koriin kirmaa kautensa avaava kovaluokkainen. Ikäluokkamenijän voittosauma on mielestämme 27 prosenttia, joka vastaa kerrointa 3,7. Hevosta pääsee pelaamaan lukemalla 4,1.Ilotulitus jatkuu yhden lähdön huilin jälkeen yhdeksännessä kohteessa, jossa toinen Toto75-varmammeon hyvin edullinen pelikohde kertoimella 3,25. Viimeksi hyvävoimaisena pussiin jääneellä ruunalla on tällä kertaa oiva sauma vetää juoksua alusta loppuun. Sen rajakerroin on 2,5.Myös viimeisestä kohteesta löytyy kova tarjous. Veikkaus on aliarvioinut pahastivoittosaumat ja antaa sen kertoimeksi 6,5. Hevonen on pelattavissa jo 4,8:lla.Ice Wine 1,55**Kevinin Tähti 5,2**Samurai Comery 4,1**One Break Broline 3,25***Evartti 6,5***Ravien pitkäveto sulkeutuu klo 14.30. Pelikohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.