Ravivihje: Toto75 Joensuu 7.3.2020

Suosikki: Joensuun lauantain lämminveristen ylin sarja on II divisioonakarsinta. Lähtöön löytyy Toto75-kierroksen selvästi mielenkiintoisin varmahaku, jonka mukana suositukset joko nousevat arvoon arvaamattomaan tai kaatuvat. 7 One Break Brolinella on alla kaksi epäonnistumista, mutta nyt hevonen kiinnostaa pelimielessä rajusti. Mikkelin taipuminen meni radan piikkiin ja viimeksi hevonen tuli huonolta paikalta paineissaan pussissa maaliin, vaikkei ole yleensä esiintynyt takaa kehuttavasti. Paikka on ulkona, mutta nopealla hevosella on täältäkin oiva sauma edetä joukon johtajaksi. Lahdessa ja Teivossa hevonen oli siltä paikalta murskaava.

Haastajat: 12 Sahara Sandstorm on ollut mainio läpi alkukauden ja menestynyt säännöllisesti juoksulla kuin juoksulla. Ruuna puskeee takuulla kärkikamppailuun taas, mutta radalta 12 sen alustava suosikkiasema on yksinkertaisesti väärin. 27. tammikuuta One Break Broline juoksi keulassa ja Sahara Sandstorm 5. ulkona. Asetelma, joka on nytkin todennäköinen, eikä pelisuosikilla ollut oikeastaan mitään saumaa saada ideavarmaa tuolloin kiinni, vaikka esitys oli siltä silloinkin huipputasoa.

6 Faith In Life on pelijakauman selvä kolmoshevonen, mutta tuntuu yliarvostetulta. Ruuna on voittanut neljä kertaa putkeen ja ollut upea, mutta se hyppää nyt divisioonaa ylemmäs ja se loikka on hurja. Lähtöpaikkakaan ei ole tasaiselle avajaalle kovin mieluisa.



Yllättäjät: 2 Bean Cocktail tuli Teivossa 2. sisällä pussissa maaliin. Se ja Oulussa johtopaikalta kakkoseksi venynyt 4 Roberto Diver kamppailevat ensimmäisestä keulasta. Kummallekin luulisi kelpaavan One Break Brolinen selän, ainakin vihjeen kannalta toivottavasti. Selkäjuoksulla kärjen takaa kaksikolla olisi eväitä totoon. 8 Harmimatic Tinker on ollut talven menestyshevosia ja taskussa on kaksi Toto75-voittoa. 8-rata on kovaan lähtöön kuitenkin aika toivoton lähtöasetelma. 3 Venerdi ei ole Suomessa vielä loistanut, mutta suoritti esimerkiksi Oulussa 2. ulkoa aika samalla tasolla Roberto Diverin kanssa. 5 Orlando Knick kiri Kuopiossa tätä paljon sopivammassa seurassa kakkoseksi. Luokkaa viime aikoja parempaan, mutta näyttöjä kaivataan. 9 Detroit Rock Sisu on ollut usein tauoltakin hyvä, mutta vastus pelottaa.

Pelijakauma: One Break Brolinen (22 %) kuuluisi olla suosikki ja se on kiinnostava ideavarma. Faith In Life (16 %) on uudessa divisioonassa liikaa luotettu.

Juoksunkulku: Bean Cocktail avaa kovaa, mutta Roberto Diver taitaa olla sitäkin nopeampi. One Break Broline satsaa ulkoakin kiihdytykseen ja sen luulisi pääsevän lopulta kärkeen.