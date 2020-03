Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 6.3.2020

Suosikki: Vaikka mailin matka ei 6 Still Loving Youn leipäheittomatka olekaan, starttaa ruuna silti ykkössuosikkina matkaan, kun se on saanut tasaiseen tahtiin startteja runkoon. Viimeksi Jyväskylässä voitto tuli 2. ulkoa helposti ja erittäin varmasti vaikka maalisuoralla tyyli alkoikin murentua. Ohjastaja näki pitkät hokit osasyynä, kun hevonen ei niillä ole tottunut kilpailemaan. Seinäjoella ei todennäköisesti pitkiä hokkeja tarvita, mikä olisi Still Loving Youn etu.

Haastajat: 4 Excalibur It juoksi Porissa hiekkapintaisella radalla, mistä siirtyminen Rovaniemen jääradalle oli turhan suuri muutos eikä hevonen pystynyt parhaimpaansa. Ruuna teki upean viime kauden ja se kuuluu huomioida paussiltakin. 3 President Lindy ei Reima Kuislan mukaan ole vielä parhaimmillaan, kuten ei 1 Everest de Ginaikaan. Ensin mainittu etenee todennäköisesti johtoon ja jälkimmäinen pyrkii pitämään tämän selän.

Yllättäjät: 8 Grainfield Ace ei toissa kerralla pysynyt 2. sisältä Selene Lunen kannassa ja viimeksi se kiri tasaisesti 5. ulkoa. Grainfield Ace on hyvä avaaja, joka saattaa päästä hyviin asemiin mikäli ripaus tuuria on kiihdytyksessä matkassa. Grainfield Ace ei ole vielä esittänyt parastaan, mutta on saanut kuitenkin startteja alle, mikä on moneen tauolta palaajaan nähden etu. 2 Sahara Rouge on suorittanut tasaisesti ja pystyy jälleen sijoittumaan kärjen tuntumaan. 7 Stay Alert oli tauolta paluussaan kaukana parhaastaan 2. ulkoa, mutta pystyy parempaan. 5 Sentry on hyvä avaaja ja sisäratajuoksulla sillä on sauma rahoille.

Pelijakauma: Still Loving You (26%) on papereissamme peliprosenttejaan selvempi ykkösmerkki. Yllättäjistä Grainfield Acen (2%) peliosuus on liian matala.

Juoksunkulku: President Lindy torjuu kiihdytyksessä Sentryn ja Grainfield Acen uhittelut ja etenee johtoon.