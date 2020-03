Ravivihje: Toto4 Kuopio 5.3.2020

Suosikki: 3 Procyon on aloittanut uuden kauden kahdella hienolla voitolla. Ruunan starttiväli on venähtänyt päälle kuukauteen siitä riippumattomista syistä, kun Kaustisen ravit peruttiin tässä välissä, mutta valmentaja raportoi, että hevosella tuntuisi olevan kaikki ihan normaalisti. Vastus kovenee aavistuksen edellisistä kisoista, mutta lähtöpaikka on mainio ja suosikkiasema ansaittu. Ainakin aamun kaltaisilla pinnoilla varmistaminenkin voisi kuitenkin olla paikallaan, sillä kyseessä on kuitenkin ehkä uran kovin tehtävä tähän mennessä.

Haastajat: 10 Temptation Leader laukkasi viimeksi omia aikojaan 800 metriä jäljellä, kun oli juuri aloitti parijonosta kohisevan nousunsa. Sen jälkeen on pidetty pieni huoltotauko, mutta valmentajan mukaan hevonen oli viimeistelyissä terävä. Perusluokaltaan haastaja ei ole ainakaan paljon, jos yhtään suosikkia perässä, mutta lähtöpaikka takarivissä tekee tammasta selvän haastajan.

9 Amiraal Victor oli Joensuussa 2. sisällä paljon voimia tallella pussissa ja viimeksi koitettiinkin sitten johtopaikalta. Ruuna saa puhtaat paperit, vaikka Makemake pinnisti 12-lopetuksessa rinnalta ohi. Takarivi haittaa vauhdikasta kiihdyttäjää, mutta edessä on apuna nopea avaaja.

11 Carmen Lindy on lähes toivottoman epävarma, mutta fysiikaltaan kova peli näihin sarjoihin. Viimeksi ruuna laukkasi 1. kaarteessa ja jäi rutkasti, mutta ajoi vielä porukan hylättynä kiinni ja tuli pussissa maaliin.

1 Come On Day kierteli viimeksi ihan mukavasti totoon 6. ulkoa. Hyvä avaaja pääsee nyt juoksemaan sisärataa kärjen tuntumassa ja on sellaisella juoksulla vaarallinen.

Yllättäjät: 7 Glory Luca kiri Joensuussa 300 metrin rypistyksellä 2. ulkoa terävästi ykköseksi ja oli viimeksi samalta paikalta pidemmällä kirillä edelleen asiallinen. Tasaisella avaajalla on käynyt viimeisissä juoksunkulkujen suhteen hieman tuuriakin, kun taas nyt seiskaradalta asemien löytäminen on tuskainen tehtävä. 4 Wild Bloom kiri viimeksi edellisen etupuolella 5. ulkoa ja runttasi ykköseksi. Tamma on tehnyt tasaisen varmaa työtä jo pitkään ja tasainen avaaja on vahvoilla varsinkin silloin kun matkavauhti on etupainotteinen. 12 Nerja avaa kautensa. Ruunalla koitettiin viime vuonna rohkeasti esimerkiksi Derby-karsinnassa. Siinä se oli 5. sisältä tasainen seitsemäs, mutta sekin oli suorite, joka olisi jäänyt useimmalta näistä muista hevosista tekemättä. Onnettomalta paikalta ja pitkältä tauolta hevonen on vain yllättäjä, mutta pohjimmiltaan hyvä hevonen tämän seudun näihin sarjoihin. Viime vuonna viisi kertaa voittanut 6 Easy Ri polki Kouvolan taukostartissaan hännillä aivan hyvällä tyylillä loppua, vaikka 13-lopetuksessa oli aika mahdoton parannella asemia.

Pelijakauma: Procyon (50 %) on jonkin verran liikaa pelattu.

Juoksunkulku: Come On Day ja Miss Lady Lindy avaavat lujaa, mutta suosikin selkä kelvannee kummallekin. Carmen Lindyllä saatetaan tehdä aikainen ratkaisu, jos se vain selviää alun karikoista ravilla.