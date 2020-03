Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 4.3.2020

Lämminveristen kolmen kilometrin matkalla niukka suosikkimmeei Veikkauksen papereissa ole ykkösmerkki, ja siitä saa oikein hyvän kertoimen 7,00. Vahva menijä klaaraa matkan eikä ole ainakaan laskukunnossa, kun tamma on saanut tauon jälkeen pari starttia alle. Viimeksi oli jo voiton vuoro. Arviomme Chiquen voitolle on 19 prosenttia eli kertoimeksi muutettuna 5,26.Sekä suomenhevosten kovimmassa lähdössä että lämminveristen keskipitkällä 2600 metrin matkalla suosikeista saa ylikertoimen. Seitsemännessä lähdössä2,35 nousee peleihin arviolla 47% (kerroinraja 2,13) ja lähtöä myöhemminkertoimella 1,48 (kerroinraja 1,35, arvio 74%).Illan kahdessa ensimmäisessä lähdössä sekäkerroin 4,30 että3,00 ovat niukasti liikaa ja niitä suositellaan pelaamaan pienemmällä.: Chique 7,00***: Eeti 2,35**: Selene Lune 1,48**: Karlo 4,30*: Suejedi 3,00*Pelikohteet sulkeutuvat klo 18.00. Kohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.