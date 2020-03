Ravivihje: Toto64 Vermo 4.3.2020 – 218 450 euroa ekstraa

Suosikki: 11 Chique nostetaan tasaisen Teräsmiesliigan ranking-kärkeen. Tamma on paussin jälkeen startannut pariin otteeseen ja viimeksi oli voiton vuoro väkevällä esityksellä toiselta ilman vetoapua. Chique on jonkin verran ottanut laukkoja, mutta on varmistumaan päin. Tamma on jaksava menijä ja pitkät matkat ovat aikaisemmin käyneet sille hyvin.

Haastajat: 8 Hidalgo Bokon esityksissä ei ole ollut vikaa, ja viimeksi ruuna nappasi voiton 3. ulkoa ylivoimaiseen tyyliin. Matka käy, mutta kostea keli olisi miinusta. 5 Morris voitti Kymenlaakso-ajon karsinnan, mutta epäonnistui finaalissa. Kyseessä on hyväluokkainen menijä, joka on pystynyt hyviin suorituksiin paussiltakin. Kapasiteettinsa puolesta Morris olisi voinut kerätä aivan erilaisen voittosumman, jos asiat olisivat uralla menneet lapaan. 13 Borgmester on hyvä menijä pitkille matkoille ja pystynyt oikeana päivänä runttaamaan haastavillakin juoksuilla väkevästi. Starttiväli on tällä kertaa pitkähkö.

Yllättäjät: 12 Prodigy Shark runttasi Vermossa mainiosti perille toiselta ilman vetoapua ja oli vähintään yhtä hyvä kuin Jyväskylässä, missä voitto tuli ylivoimaiseen tyyliin 2. ulkoa. Kunto on hyvä ja ruuna on yksi mahdollisista. 3 Amazing Tycoon taipui maanantaina keulasta, mutta teki aikaisemmin Vermossa mainion juoksun selästä ja ehti ykköseksi ohi keulassa juosseen 4 Hadesin. 9 Paddock's Star on tauluaan parempi menijä, joka pystyy parantamaan saatuaan paussin jälkeen kisoja alle. 1 Daisy Nash nousi Forssassa mukaan voittomatsiin ja oli hyvä, Teivossa puolestaan lähtölaukka pilasi homman. Loistoasemista tamma omaa yllätyssauman. 7 Fundover Match yllätti viikko sitten, kun kuski tarjoili sille maukkaan reissun. Tehtävä on tällä kertaa kovempi.

Pelijakauma: Morris (7%) on koko Toto64:n maistuvimpia merkkejä.

Juoksunkulku: Morris avaa johtoon ja joko ajaa siitä tai luovuttaa paikan Hadesille.