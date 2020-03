Ravivihje: Toto5 Teivo 3.3.2020

Suosikki: 10 Gillian Comery siirtyi alkusyksystä Harri Koivusen talliin ja on sen jälkeen ottanut muutamassa kuukaudessa upeat 8 voittoa. Tamman suoritukset ovat ailahdelleet aavistuksen, mutta varsinkin parhaat esitykset ovat olleet sellaisia, etteivät sarjat ole aivan heti nousemassa pystyyn. Esimerkiksi Turun voitossa Olli Koivunen kierrätti hevosen keulassa häärineen 7 Quattro Tillyn rinnalle, josta se puski vastustamattomasti ykköseksi.

Haastajat: 11 Feeling Dream on komea ilmestys, joka kuuluu Jouko Paavolan pieneen, mutta menestyksekkääseen yksikköön. Ori palasi viimeksi talvitauolta ja laukan jälkeen sille jäi luu kouraan, mutta viimeiset 700 metriä sujuivat talviradalla ulkoradoilla 11,7 ja sen perusteella kunto on kyllä kohdallaan.

Jo mainittu Quattro Tilly laukkasi myös viimeksi ja kulki sen jälkeen hyvin. Nyt alla on poisjäänti ja hieman normaalia pidempi starttiväli, mutta se ei ole hevosta ennen haitannut.

4 Westcoast Skipper palaa edellisen tapaan pieneltä tauolta ja arvoituksena. Ruuna ailahtelee aika lailla, mutta on hevonen jonka rastaa mielellään lapulle, kun peliprosentti on matala, sillä hyvän päivän potentiaali on raju. Sitä nähtiin marraskuussa Turussa, kun hevonen voitti Toto75-lähdön raskaan juoksun rasittamana.

Yllättäjät: 2 Speak of the Devil on talven mittaan kerännyt hyviä sijoituksia kovista lähdöistä ja on vaihteeksi hyvällä paikalla. Viimeksi paikka johtavan rinnalta oli liikaa. Sähäkkä 8 Cheri Sane osallistuu keulataistoon ulkoakin, mutta näistä asemista tahtoo väkisinkin kulua liikaa ruutia alkuun, jos ihan voittoa ajatellaan. 12 Crossover on taukonsa jälkeen vahvassa nosteessa ja yllättää pian jossain, mutta tässä aika tasokkaassa lähdössä 12-rata on murhaa. 9 Inaccessiblella on potentiaalia, mutta tamma on ollut oudon nahkea jo hetken. Vapaalta radalta parhaat juoksunsa tekevä tamma kärsii takarivistä aika lailla. 2-vuotiaana valtaosan rahoistaan tienannut 3 Tornapull on piristynyt, mutta vastus on aika lailla kovempaa kuin edellisissä. 5 Newyorker Li on saanut pari starttia kroppaansa pitkän tauon jälkeen ja otteet terävöityvät koko ajan. 6 Langen's Cza Cza jää aina alussa, mutta osaa rankaista koviakin hevosia lopussa, jos kisa on ylivauhtinen. 1 Västerbo Locksmith osaa hyödyntää paikkansa, eikä hyvä sijoitus yllätä, vaikka hevonen jää rankingin peräpäähän. Kisassa ei oikeastaan ole yhtään statistia, jos ajatelleen totoon yltämistä.

Pelijakauma: Westcoast Skipper (9 %) on selvästi kiehtovin pelihevonen, mutta vihjeen rankingin kärkinelikon rastaamalla pitäisi olla aika turvassa.

Juoksunkulku: Kiivas kiihdytys, jossa monesta osoitteesta ladataan. Westcoast Skipperia ei ole helppo ohittaa ulkopuolelta, varsinkin kun kyydissä on Teivainen. Sen pitäisi pystyä ohittamaan sisäpuolen hevoset, mutta ulkoa kimppuun säntäävät Quattro Tilly sekä Cheri Sane.