Ravivihje: Toto65 Magic Monday 2.3.2020

Suosikki: 16 Fastoche Thieben teki asiallisen viime kauden ja oli viittä vaille Pilvenmäki special -voittaja häviten ykkösrahat maalikameran kuvassa. Fastoche Thieben on hyvän moottorin omaava menijä, joka pystyy vahvana menijänä tekemään väkeviä suorituksia. Vielä tauolta paluussa ei ihmeitä nähty, mutta toisaalta ajotaktiikkakin oli ensimmäisessä kisassa maltillinen. Viisivuotias tuli aivan hyvin loppua muttei pystynyt parantamaan keulan lopettaessa viimeisen suoran kovaa.

Haastajat: 11 Rue de Roi voitti viime kaudella peräti seitsemän kertaa, mutta tämä kausi ei ole lähtenyt käyntiin yhtä vakuuttavasti. Esityksissä ei ole ollut suurta moittimista, sillä Seinäjoella ruuna hävisi vain avaruuskaistoja kirineelle vastustajalle. Viimeksi ohjastaja käänsi Rue de Roin kiriin ensimmäisellä takasuoralla, mutta pakitti pian takaisin parijonoon hevosen otettua lyhyen laukan. 5. ulkoa loppuveto oli positiivinen. Ehjällä juoksulla Rue de Roi kamppailee kärjessä. 5 Boogiewoogie Laday on saanut tasaisen varmasti rahaa sisään koko ajan, ja ohjastajan mukaan hevonen on kantanut kasvaneen voittosummansa kunnialla. Viimeksi hevonen jäi Toto75:ssä liian kauas 5. ulos, mistä ohjastaja ajoi tuuriin luottaen. Viimeiset metrit ruuna tuli aivan hyvin. Bodenissa Boogiewoogie Laday lopetti 2. ulkoa tiukkaan voittomatsiin. 2 Charmiken juoksu onnistui Kaustisella mainiosti, ja ruuna voitti 2. ulkoa pystyyn. Oulussa viisivuotias joutui tekemään kirin kaksi paria kauempaa eikä ollut huono, mutta voittajan kupeelle yritys lopulta jäi. Juoksun onnistuessa Charmike on mahdollinen pärjääjä jälleen. 8 Enter Mayweather on tauon aikana mennyt Janne Sorosen mukaan eteenpäin ja hän odotteli ajokkiaan heti neljän sakkiin, vaikka taukoa onkin alla. Kolmen kilometrin matka on plussaa Enter Mayweatherille, jonka ykkösase on vahvuus. 6 Jeppas Roulettin kolmossija Ylivieskassa oli jopa pieni pettymys, sillä matkavauhti ei päätä huimannut. Seinäjoella 4. sisällä matkannut ruuna pääsi lopussa yllättämään Rue de Roin kirimällä aidanviertä pitkin ykköseksi. Kunto on hyvällä mallilla ja tasokkaassa lähdössä ruuna kuuluu useaan merkkiin mukaan.

Yllättäjät: 12 Wille Caramell laukkasi Ylivieskassa ohjastaja-valmentajan mukaan voimissaan. Matka sopii ja ohjastaja vahvistuu tähän kisaan. 9 Amaranth Artist tekee usein hyviä suorituksia vaikkei aivan voittoon asti ylläkään. Viimeksi tamma nappasi arvokkaan Toto75-pronssin. 1 Typhoonsky ei Porissa yltänyt kärkeen 2. ulkoa 800 metrin kirillä, mutta meni startista eteenpäin ja lopetti Teivossa 2. sisältä mukavasti totoon. Tällä kertaa muutama liian kova taitaa olla vastassa. Paussilta palaava 7 Shaking Dude hyötyy volttilähdöstä ja tarkalla juoksulla sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa.

Pelijakauma: Fastoche Thieben (13%), Rue de Roi (10%), Boogiewoogie Laday (14%), Enter Mayweather (5%) ja Wille Caramell (1%) ovat enemmän tai vähemmän liian vähälle huomiolle jääneitä ja pelkästään nämä rastataan Toto65:n. Suosikkikaksikkoon Charmike (26%) - Jeppas Roulett (18%) on luotettu liikaa.

Juoksunkulku: Typhoonsky johtaa alun, mutta jatkossa Boogiewoogie Laday tai Jeppas Roulett käy hakemassa paikan pois. Rue de Roi ja Fastoche Thieben kuuluvat niihin, joilla saatetaan ajaa matkan aikana eteenpäin.