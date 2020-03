Ravivihje: Toto4 Mikkeli 1.3.2020

Suosikki: 3 Mon Propre on juossut taukonsa jälkeen kahdesti ja esityksissä on selvä noususuhdanne. Viimeksi ruuna rynnisti kaukaa 5. ulkoa viimeiset 700 metriä alle 14-vauhtia ja nousi totoon. Vastaavalla esityksellä taistellaan tässä voitosta ja toisaalta hevosen otteet saattavat vieläkin terävöityä, kun kyseessä on kolmas kisa pitkän poissaolon jälkeen.

Haastajat: 8 Rocktown Inspector oli sivussa yli vuoden, mutta on ottanut paluunsa jälkeen kolme kaksarisijaa neljään starttiin. Lähes uskomattomasti sille on osunut jo neljäs 8-rata viidenteen yritykseen. Ainoan "epäonnistumisen" perusteella hevonen on parempi kärkipäästä, joten eiköhän sillä kaasutella taaskin ulkoa eteenpäin alussa.

2 Kiara Ale on paljon tauluaan vaarallisempi ja hyvältä paikaltaan mielenkiintoinen peli-idea. Lahdessa tamma tuli paljon voimia tallella pussissa maaliin juostuaan tätä kovemmassa lähdössä 4.-3. sisällä.

10 Gizelle Nyx on kerännyt jatkuvasti paljon peliä, mutta edellisestä onnistumisesta alkaa olla aikaa. Viime vuoden alkukesästä tamma ravasi vakuuttavan neljän voiton putken, mutta ei ole loukkaantumisen jälkeen päässyt samalle tasolle. Tosin Kuopiossa se oli pussissa ja on sen jälkeen laukannut kaksi kertaa lähtöön ja siinä mielessä vire voisi olla hieman riviä parempi.

Yllättäjät: 6 Rebel Racella on potentiaalia tähän seuraan, mutta tamma on lopussa turhan mukavuudenhaluinen ja sijoittuu mielummin kuin voittaa. 7 Capesake on kuumaluontoinen ja vauhdikas tamma, jonka parhaat saavutukset ovat maileilta. Valmentaja epäilee, ettei hevonen ole tauolta heti ihan terävimmillään, mutta heiluu tutusti silti kärkipäässä ainakin alussa. 12 Spunky Girl palaa edellisen tavoin tauolta. Sen valmentajan mukaan hevoselle haetaan huonolta paikalta ensisijaisesti nättiä starttia. 4 Indianapolis on kisan kolmas taukohevonen. Se on valmentajansa mukaan muuttunut tauon aikana positiivisempaan suuntaan, mutta on arvoitus, että siirtyvätkö hyvät harjoitusotteet kisaesityksiin.

Pelijakauma: Kiara Ale (5 %) on selvästi paras haku.

Juoksunkulku: Indianapolis ja Capesake lähtevät tosi kovaa, mutta ainakin jälkimmäisellä tähdätään tauolta selkäjuoksuun. Rocktown Inspectorilla suunnattaneen alussa ulkoa eteenpäin ja se saattaisi olla lopullinen johtonimi, mutta avaus menee tässä herkästi pitkäksi.