Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Lahti 29.2.2020

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Toto75-ideavarmastammesaa mainion 3,90-kertoimen pitkävedon puolella, kun tamma on Toto75-prosenttijakauman mukaisesti ennustettu vasta kolmossuosikiksi. May Rose on papereissamme ykkösmerkki arviolla 33%, eli kyseessä on selvä pelin paikka.Suomenhevosten Kavioliiga GP:ssä 39-prosenttinen suosikkimmeerottuu jonkin verran suoritusvarmuudellaan eikä ruunan päivän virettäkään tarvitse arpoa, kun hevonen on parantanut jokaiseen kisaansa. Veikkauksen suosikki Välähdys on kova vastus, mutta tauko ja epäonnistumisriski pudottavat sen osakkeita jonkin verran. Polara peleihin kertoimella 3,10 kerroinrajan ollessa 2,56.Kolmen kilometrin kisassaon ykköshaastaja kovalle suosikkikaksikolle Fountain Dynamite - Perfect Rainmaker. Tamma kilpailee hyvässä kunnossa ja pitkä matka suosii sitä. Arviomme Lady Nightingalen voitolle on 9 prosenttia eli kertoimeksi muutettuna 11,11. Veikkauksen 12,70 on siis ylikerroin.May Rose 3,90***Polara 3,10**Lady Nightingale 12,70*Pelikohteet sulkeutuvat klo 14.30. Kohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.