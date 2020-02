Ravivihje: Toto75 Lahti 29.2.2020 – 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: 1 May Rose on kulkenut Iikka Nurmosen käsistä mukavasti ja voittanut puolet starteistaan sekä molemmat ehjät juoksunsa. Tamma on voltista kelpo avaaja ja tähtää ilman muuta keulajuoksuun, jos sellainen on saatavilla. Mikäli tamma ei kiihdytyksessä pysty pitämään johtopaikkaa hallussaan, kuskin toiveissa on varmasti hakea paikka myöhemmin haltuun, jos hevonen pysyy kiihdytyksessä ravilla. Turussa takarivistä startannut May Rose eteni etusuoralla aina keulapaikalle asti ja voitti helposti. Starttiväli on samanmoinen kuin viimeksikin.

Haastajat: 9 Ice Wine ei toissa kerralla saanut täyttä mahdollisuutta johtavan takaa, muttei toisaalta näyttänyt täysin tuorevoimaiseltakaan. Viimeksi Ice Wine pääsi keulapaikalle, mistä voitto tuli lopulta varmasti. Ice Wine on startannut Suomessa vain kahdesti voltista sen 57:stä kisasta. Edellinen oli Teivossa reilu kuukausi sitten tamman voitettua kirillä ylivoimaisesti. Ice Wine pääsi voltista hyvin matkaan ja valmentajakin tunnusti, että volttilähtöä on tullut turhaankin kartettua. 8 Selene Lune eteni toissa kerralla johtopaikalle, mistä tamma ei kohdannut parempaansa. Viimeksi Selene Lune eteni keulassa juosseen Ice Winen rinnalle ja kamppaili kilpasiskoaan vastaan rehdisti perille. Tamma hyötyisi tasaisena lähtijänä autolähdöstä, ja voltista se saattaa jäädä jonkin verran kovimmista vastustajistaan alussa.

Yllättäjät: 7 Didi Hoss kiersi Lahdessa ykköseksi 3-4. ulkoa ja tsemppasi Turussa May Rosen takaa kakkoseksi. Didi Hoss elää nopeudellaan ja pystyy kaiken onnistuessa kamppailemaan totosijoista. Nähtäväksi jää, riittääkö kovuus kovimpia tammoja vastaan maalisuoralla. 11 Golda Paris omaa hyvän kapasiteetin. Tamma palaa paussilta eikä pääse lähelle kärkeä, mistä se on tehnyt parhaat juoksunsa. 10 Fika kiri toissa kerralla voittomatsiin, muttei viimeksi saanut parastaan irti. Tasaisesti suorittava 4 Stonecapes Poe ja hyvin avaavat 5 Memphis Minnie ja 3 Wonder Woman pystyvät oikeana päivänä sijoittumaan kärjen tuntumaan. Lähtö taitaa olla voittoa ajatellen liian kovatasoinen.

Pelijakauma: Suosikkimme May Rose (20%) käy kolmossuosikkina aina varmaksi asti.

Juoksunkulku: May Rose pyrkii pitämään johtopaikan nimissään, mutta Wonder Woman, Memphis Minnie tai Didi Hoss saattaa päästä edelle. Jatkossa keulapaikka on May Roselle tarjolla.