Ravivihje: Toto4 Pori 28.2.2020

Suosikki: 11 Baron Box venkoili oudosti edellisellä Porin vierailullaan johtopaikalla ja putosi lopussa kolmanneksi. Sen jälkeen ori on ottanut kaksi todella näyttävää kirivoittoa ja maisema on vaihtunut kummallakin kertaa viimeisen 700 metrin osalta 13-pintaan. Lähtöpaikka on hankala, mutta juostava matka pienentää sitä murhetta. Hevonen ei ole pohjimmiltaan täysin luotettava suorittaja ja siihen nähden peliosuus on aika korkea, mutta tasollaan suorittaessaan suosikki on toki lähellä kolmatta peräkkäistä voittoa.

Haastajat: 8 Nothing Else nostetaan kakkoshevoseksi ja kiinnostavaksi pelihevoseksi. Ruuna ei ole vielä pitkän taukonsa jälkeen loistanut, mutta on pohjimmiltaan ja hevosena takuulla riittävä tähän seuraan. Seinäjoella kiri irtosi jo ihan mukavasti. Lahdessa tehtävä oli toivoton, kun lähtölaukan jälkeen oli yritettävä taktiikkajuoksussa pitkää kiriä.

9 Ready Credit oli syksyllä nahkea, mutta Turun tauolta paluu oli kohtalaista suorittamista 2. sisältä. Tamma taisi syksyn starteissaan moittia raskaita ratojakin ja välttyy nyt sellaiselta. Viime talvena näihin aikoihin hevonen kasasi komean kolmen voiton putken.

7 Fastizz Am on aloittanut Suomessa kahdella kolmosella ja vielä oletettavasti parantaa kun startteja kertyy. Suomen debyytissään ruuna ei jäänyt kovin kauaksi Baron Boxista, mutta sai tuolloin toki paljon sitä selkeämmän juoksun.

6 Oxhouse Forty-Four taklattiin viimeksi 1. kaarteessa. Sitä ennen hevonen kasasi hyvillä esityksillä totosijaputken.

Yllättäjät: 12 Hope Sunrise laukkasi viimeksi, mutta oli edellisessä johtavan rinnalta Baron Boxin ja Fastizz Amin välissä rehti kakkonen. Matka on tuskin etu ja lähtöpaikkakin vaikein mahdollinen. Lisäksi hevonen ei kyllä kovin mielellään voita, mutta kunnossa se toki on. 5 Rapido Follo on esittänyt ammattikuskeilla terävämpiä otteita kuin valmentajansa ajamana ja on Moilasella varottava. 1 Olly Jumper oli viimeksi vaisu tauolta, mutta startti alla ja hyvältä paikalta saatetaan nähdä parempaa. 3 Deal Boost pujotteli viimeksi Toto65-lähdössä nappijuoksulla kakkoseksi, mutta ylivauhtinen kisa oli kokonaisuudessaan aika outo lähtö, jossa moni jäi pussiin. 2 Mr Noon oli viimeksi parempi kuin aikoihin, kun se nousi 6. ulkoa totoon.

Pelijakauma: Baron Box (52 %) on jonkin verran liikaa luotettu. Nothing Else (5 %) kiehtoo erityisesti.

Juoksunkulku: Tasainen kiihdytys, jossa ensimmäisestä keulapaikasta taistelevat lähinnä Olly Jumper, Mr Noon ja Rapido Follo.