Ravivihje: Toto4 Kouvola 27.2.2020

Suosikki: Kakkoskohde on taasinen koitos, missä jokaisella osallistujalla on realistinen mahdollisuus napata voitto. Niukaksi suosikiksi nostetaan 2 Gene Touch, joka kiri tuoreimmassa startissaan positiivisesti neljänneksi sisäratajuoksulla selvästi tätä kovemmassa tehtävässä. Ruuna oli aikanaan terävä avaaja, mutta nykyään joko hevosella ei satsata startteihin tai se ei ole yhtä terävä aukaisija kuin aikaisemmin. Ykkösradalta se tulee saamaan tarkan juoksun ja kiriluukkujen sopivasti auetessa se omaa saumat voittoon.

Haastajat: 4 Callela Loyalty otti toissa kerralla maksimit johtavan takaa ja viimeksi ruuna seuraili 3. sisältä viidenneksi. Kyseessä on hyvä avaaja, joka juossee keulassa tai johtohevosen takana. 3 Ain't She Sweet piti Turussa johtavan takaa viidenneksi ja viimeksi se taisteli 4. sisältä rahasijoista. Lähtö on tällä kertaa luonnollisesti sopivampi ja tamma on yksi mahdollisista. Kuun alussa johtavan takaa kakkossijan napannut 6 Finest Chocolate ei ollut viimeksi parhaimmillaan 4. sisältä. Vahva menijä pystyy romakampaan suoritukseen. 8 To Be Or Not To Be on Roi Iltasen mukaan projektihevonen, joka vaatii vielä lisää startteja koneeseen. Teivossa esitys oli plus-merkkinen 4. ulkoa, sillä ruuna kiri viime metrit mukavasti. 7 Hunters Hero yllätti viime kaudella Toto75:ssäkin, tosin puoli kierrosta lyhyemmällä matkalla. Ruuna on eturivin paras avaaja ja pystyy kuskin halutessa ottamaan keulat nimiinsä. Edellisestä kunnon esityksestä on sen verran aikaa vierähtänyt, että täydellä matkalla selkäjuoksu on todennäköisin skenaario.

Pelijakauma: Oikein vedetty.

Juoksunkulku: Hunters Hero katsoo keulat ja päästää Callela Loyaltyn eteensä.