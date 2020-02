Ravivihje: Toto64 Vermo 26.2.2020

Suosikki: 3 Prodigy Shark on ollut pitkään vireessä ja sai viimeksi ansaitsemansa voiton 700 metrin kirillä 2. ulkoa. Sitkeä menijä on luotettava pelikohde keskiviikkonakin, muttei selvänä suosikkina mikään kiinnostavin sellainen.

Haastajat: 7 Com Tuff on aika kääntämätön kortti. Ruunan piti aloittaa Matias Salolta sunnuntaina Lappeessa, mutta ravit peruttiin ja startti vaihtui vauhti-iloitteluun kotisuoralla. Lappeen tallikommentit olivat varovaisen positiiviset, joskin Salo painotti, että hevonen oli Ruotsissa edellisen valmentajan mukaan laukkaillut paljon ihan lapsellisuuttaan. On hyvä muistaa, että Iitissä on onnistuttu näiden Ruotsin tuontien kanssa hyvällä prosentilla, joten miksei Com Tuff voisi liittyä joukkoon.

11 Knockoout Ses jaksaa puurtaa, mutta talvella on tullut poikkeuksellisen paljon laukkoja. Viimeksi Teivossa ruuna palasi raiteilleen ja puski ykköseksi. Ei tämä nyt ainakaan merkittävästi sitä kovempi tehtävä ole, vaikka Vermoon siirrytäänkin.

9 Fullhand Comeryn taulu on risuaitaa ja taukostartti montén muodossa tuotti lisää harmaita hiuksia. Pekka Korven mukaan hevonen harjoittelee vahvasti ja sen perusteella ei ole syytä miksi se ei voisi palata kesän menestysvireeseen. Touko-elokuun välillä hevonen voitti Tapio Mäki-Tulokkaan käsistä viidesti ja kerran Vermossakin.

Yllättäjät: 12 BWT Angryman ja 14 Beatboxer ovat tottuneet paljon tätä kovempaan vastukseen, mutta ohitettavia riittää ja ensimmäisellä on vielä taukokin rasitteena. 8 Leemark's Felicia on ollut taukonsa jälkeen positiivinen ja pääsee tässä yrittämään sisäradan suojista. Oikein elokuvajuoksulla voittokaan ei ole mahdottomuus, sillä hevoselta löytyy terävä pala. 4 Paddock's Starin edellisestä onnistumisesta alkaa olla aikaa, mutta ruuna oli viimeksi asiallinen laukan jälkeen ja on yllättänyt tällä tasolla aiemminkin. 6 Like It Or Not on menossa taukonsa jälkeen oikeaan suuntaan ja nopea hevonen on juoksuradalta todennäköisesti ainakin kisan ensimmäinen johtonimi.



Pelijakauma: Knockout Ses (4 %) ja Paddock's Star (4 %) ovat kiinnostavia hakuja.

Juoksunkulku: Like It Or Not avaa johtoon ja saattaa jopa pitää paikastaan kiinni. Com Tuff avannee myös hyvin ja Prodigy Sharkilla ajetaan varmasti aktiivisesti, vaikka se ei ihan ensi metreillä ole nopeimpia.