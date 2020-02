Ravivihje: Toto5 Teivo 25.2.2020

Suosikki: 6 Real Red ei Vermossa pystynyt uhkaamaan Selene Lunea vaikka sai hyvän juoksun tämän takana eikä kakkossijakaan ollut kirkossa kuulutettu, mutta maali tuli oikeaan aikaan vastaan. Viimeksi Teivossa tamma pääsi sopivassa tehtävässä keulana ja voitti erittäin varmoin ottein. Real Red kohtaa erittäin tasaisen porukan, jossa se arvioidaan niukaksi ykkössuosikiksi.

Haastajat: 2 Brand New Key tuli Suomen debyytissään mukavasti perille 3. sisältä ja viimeksi sillä jäi selvästi jossiteltavaa ruunan ajauduttua vetämättömään selkään. Voimia jäi käyttämättä ja kuusivuotias näytti erittäin hyvältä. 4 Lightningsky lopetti Kuopiossa hyvin 6. ulkoa, muttei ollut Vermossa yhtä terävä parijonosta saatuaan kirivaiheessa hyvän selän eteensä. Oikeana päivänä ruuna lopettaa selästä terävästi. 3 Freelancer lähti Lappeessa kiriin loppukurvissa ja lopetti asiallisesti kakkoseksi. Hyvällä avaajalla tähdättäneen tällä kertaa keulaan. 9 Axel Foley kiri toissa kerralla toivottomista asemista asiallisesti viidenneksi ja viimeksi ruuna seurasi sisäradalta voittajaa yhdessä Brand New Keyn kanssa. Axel Foley on ollut mainio selästä eli lähtöpaikka on kelpo luokkaa.

Yllättäjät: 8 Questionmark Me avasi Vermossa 2. sisälle, mistä se piti erittäin varmasti kakkoseksi. Ruuna pystyy huippupäivänään selvästi nähtyä parempaan, mutta terävin huippukunto on jo jonkin aikaa antanut odottaa itseään. 7 Denver Brodde nousi Teivossa johtavan rinnalle ja piti Real Redin rinnalta kakkoseksi. Nykyään ruuna voittaa enää harvoin, mutta kerää jatkuvasti hyviä sijoituksia. 5 Vixpress Li jäi Lappeessa johtavan rinnalle ja taipui lopussa, Porissa väsy koitti aiemmin rajun prässin päätteeksi. Vermossa ruuna sai hyvän juoksun 2. ulkona ja kiri aivan hyvin neljänneksi. 1 Bean Coktail ei viimeksi säkenöinyt, mutta pystyy parantamaan saatuaan startin alle. Voi olla, että liikaa petraamista on edessä, että voitto irtoaisi.

Pelijakauma: Freelancer (22%) on alustavasti ylipelattu.

Juoksunkulku: Freelancer tähtää keulaan ja saanee haluamansa. Vixpress Li jäänee toisen radan veturiksi.