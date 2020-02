Ravivihje: Toto65 Magic Monday 24.2.2020

Suosikki: Läpi talven loistanut 1 Capo on maanantain pelatuin hevonen. Alla on normaalia pidempi starttiväli, mutta suurempi kysymysmerkki on lähtöpaikka. Ruuna ei normaalisti pysty puolustamaan johtopaikkaa, jolloin ongelmat voivat kasaantua. Toisaalta rattailla on Jarmo Saarela, joka ei ainakaan passiivuuttaan jää pussitetuksi. Eiköhän suosikki löydä tiensä vapaalle ja ansaitsee asemansa. Kuopiossa Capo oli suvereeni keulapaikalta Toto75-lähdössä.

Haastaja: 3 Qvidja's First oli Vermossa Toto75-tasolla omaa luokkaansa pitkällä kirillä. Se ei ollut maailman tasokkain Toto75-lähtö, mutta esitys oli siltikin murskaavuudessaan mainio. Hevonen hevosta vastaan Capo taitaa olla liian kova pala, mutta haastaja on ykkösvaihtoehto voittajaksi, jos suosikki jääkin sisäradan syövereihin.

Yllättäjät: 4 Casimir Tof eteni Vermossa matkalla keulaan, mutta joutui loppusuoralla toteamaan Oilsheikin selityksittä paremmakseen. Ruuna on ollut asiallinen, mutta pystyy parempaankin. Viime taso ei kyllä vielä riitä ainakaan suosikkikaksikolle. 12 Silvester päätti viime kauden hienosti Solvallan ykköseen, mutta on sairastellut sen jälkeen ja valmentaja varoittaa, että hevonen vaatinee startin tauolta. 12-radalta tehtävä on joka tapauksessa monimutkainen. 10 Cool On Photos on juossut kolme kertaa peräkkäin johtavan rinnalla ja ollut pääasiassa sitkeä. Nyt hevonen saa pitkästä aikaa selkäjuoksun ja sellaisella tulos voisi olla parempi. 8 All Ready Match on takuuvarma suorittaja, mutta vaatii tarkan juoksun ja näistä asemista ainakin voitto olisi yllätys. 9 Stronghold kulki Porissa mukavasti laukan jälkeen ja oli Teivossa pussissa. Ruuna on lievässä nousussa, vaikka taulu onkin kovin sekainen. Nopealta 6 Ain't She Sweetiltä on puuttunut puristusta lopussa, mutta ainakin kiihdytystä tamma sekoittaa. 5 Diffarn Am aloittaa uusissa maisemissa, mutta parannettavaa on aika lailla viime tasoon nähden.



Pelijakauma: Capon (65 %) kohdalla on pieniä kysymysmerkkejä erityisesti lähtöpaikan suhteen ja varmistukset ovat paikallaan.

Juoksunkulku: Capo lähtee sen minkä kintuistaan pääsee, mutta ainakin Ain't She Sweet taitaa olla alussa nopeampi. Suosikin pitäisi kuitenkin onnistua nousemaan alussa edes toiselle, jonka jälkeen se saattaisi kuitenkin olla lopullinen johtonimi. Qvidja's First saattaa tosin ehtiä kyselemään johtopaikkaa ensin, eikä varmastikaan ykköshaastajana luovuttaisi sitä suosikille ainakaan suosiolla.