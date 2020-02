Ravivihje: Toto4 Kuopio 23.2.2020

Suosikki: 12 Eliot Ness sai reilun vuoden paussilta kisan alle Jyväskylässä, missä ori lopetti 2. sisältä asiallisesti vaikkei voittanutta Prodigy Sharkia uhannutkaan. Tällä kertaa tehtävä on sopivan näköinen ja huonosta lähtöpaikasta huolimatta Eliot Ness on lähtönsä suosikki. Tehtävää on 12-radalta sen verran edessä, ettei sitä uskalla jättää Toto4-varmaksi.

Haastajat: 4 Hard Chip ei ole alussa nopeimpia, mutta jaksaa runtata vahvasti perille. Jyväskylässä ruuna lopetti 5. ulkoa voittomatsiin eikä esityksessä ollut moitetta. Valmentajan mukaan treeniolosuhteet ovat olleet hankalat ja siltä osin ruuna on ainakin pieni kysymysmerkki. 8 Kiss Sånna lähti Oulun Toto75:ssa asiallisesti matkaan, mutta laukkasi kiihdytyssuoralla ja hylättiin. Tällä kertaa tehtävä on sopivampi, mutta toisaalta ammattikuski vaihtuu kokemattomampaan.

Yllättäjät: 2 Absolut Arctica on terävä kirihevonen ja parhaimmillaan 300 metrin kirillä. Ruunalle on etu, kun siltä päästään riisumaan kenkiä myöhemmin keväällä ja kesällä. Tässä vaiheessa sitä ajetaan sisään kevään ja etenkin kesän lähtöihin. Keulasta parhaat esityksensä tekevä 5 Conchita omaa hyvän kapasiteetin. Se on selvästi tauluaan parempi ja kannattaa ainakin jatkossa huomioida. Voi olla, että yhdeksän kuukauden paussilta voitto voi olla liikaa vaadittu. 6 Donaldinjo on hyvä avaaja, joka Kuopiossa nappasi johtavan takaa totosijan. Viimeksi ruuna menestti väsyvän takana mahdollisuutensa eikä tilaa saatuaan suuremmin vakuuttanut. Tarkalla juoksulla sijoitus kärjen tuntumassa on otettavissa. 3 Wish Upon A Black pääsee hyvin matkaan ja saa reissun kärkipäässä.

Pelijakauma: Eliot Nessiä (49%) on pelattu turhan railakkaasti ja varmistukset houkuttelevat. Kiss Sånna (3%) on alipelattu jo kapasiteettinsa puolesta.

Juoksunkulku: Wish Upon A Black avaa johtoon ja päästää Conchitan tai Donaldinjon eteensä.