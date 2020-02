Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Mikkeli 22.2.2020

Pelisuositus

Ravien pitkävetokertoimet eivät nostata riemunkiljahduksia.Mikäli kuitenkin haluaa pelata myös tätä pelimuotoa arveluttavissa olosuhteissa ravattavalla Mikkelin radalle, kysymykseen tulee kaksi jonkin verran ylikertoimista hevosta. Nämä molemmat ovat lähtöjensä suosikkeja.Ensimmäinen pelikuitille pääsevä hevonen on kahdeksannessa kohteessa juokseva Prada Nights, joka aloitti kauden tammikuussa terävillä kireillä. Toissa kerralla Vermossa se kulki laukan jälkeen vahvasti ja viimeksi ruuna näytti, että keulajuoksukin luonnistuu. Se vetäisi piikistä 15-ajan ja voitti vakuuttavasti.Arviommevoitolle on 40 prosenttia, joka vastaa kerrointa 2,5. Sen pitkävetokerroin on kaksi kymmenystä suurempi.Seuraavan kohteen suosikintehtävä helpottui entisestään vastustajien poisjääntien myötä. Väkeviä otteita viime kuukausina esittänyttä oritta pääsee pelaamaan kertoimella 2,3. Pelikelpoinen Sheikki on jo lukeman 1,96 ylittävällä kertoimella.Lauantain kolmas ylikerroin on kovimmassa lämminverilähdössä-vaihtoehdon 5,65 (oma arvio 5,0), muttemme ala vihjata Toto75-varmaamme T. Rexiä vastaan.Prada Nights 2,7**Sheikki 2,3**Mikkelin ravien pitkäveto sulkeutuu klo 14.30. Vihjekohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.