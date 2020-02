Ravivihje: Toto75 Mikkeli 22.2.2020

Suosikki: Rivin hännästä löytyy toinenkin vihjesysteemien T75-piikki. 1 One Break Broline on ollut mahtava viime kilpailuissaan ja pärjää varmuudella, jos vire on ennallaan. Salama-avaajaa tuskin ohitetaan alussa ja keulassa juoksevaa suosikkia olisi vaikea voittaa. Toissa kerralla Jokimaalla One Break Broline piti sisäradalta kärkipaikan, veti tasaisen reipasta ja karkasi lopussa mm. 8 Sahara Sandstormin ulottuvilta. Viimeksi tuli myös keulavoitto. Ohjastaja Iikka Nurmonen sai hieman muistutella ruunaa loppusuoralla, mutta kaikki ei silti ollut pelissä ja hevonen tuli korvat kiinni maaliin.

Haastajat: Edellä mainittu Sahara Sandstorm on taas One Break Brolinen ykköshaastaja papereissamme. Kestävä hevonen pystyy töihin matkalla, joten lähtöpaikka ei vie mahdollisuuksia. Viimeksi ruuna vei pitkää matkaa perille kärkipaikalta. 11 Sunbeam leikitteli maanantain välistartissa keulavoittoon. Huippunopea ruuna on noussut jättikuntoon, mutta keulassa juoksevan One Break Brolinen kiertäminen ulkoratojen kautta ei ole helppo tehtävä. Samat sanat pätevät viimeksi Kuopiossa johtavan takaa hieman onnekkaasti monet T75-puristajat katkaisseeseen 10 Harmimatic Tinkeriin.

Yllättäjät: 9 Anything For You on kova tekijä sarjoihinsa ja lähestyy viime suorituksensa perusteella huippukuntoa. Ruuna teki tosi hyvän 900 metrin kirin 3. ulkoa ja hävisi vain parijonon kärjen miehittäneelle kovalle kolmikolle Juiceman–Com Milton–Ice Wine. 2 The Dude on mielenkiintoinen seurattava tauolta. Ville Tonttila raportoi tallikommenteissa, että talvitauko on sujunut ongelmitta ja hevonen palaa hyvässä kunnossa radoille.

Juoksunkulku: One Break Broline pitää keulat ja saa kaiken järjen mukaan vetää rauhassa.

Pelijakauma: One Break Broline (57%) on oikein pelattu suosikki alustavasti. Jos lähtöön hakee yllättäjiä, mielekkäin tarjokas kupongille on Anything For You (6%). Harmimatic Tinker (9%) on yliarvostettu takarivistä.