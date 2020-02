Ravivihje: Toto4 Lappeenranta 21.2.2020

Suosikki: Toto4-avaus on varsin haastava pelilähtö, kun tasaisen tasokkaan osallistujalistan lisäksi moni palaa tauolta ja jopa täysin uusissa maisemissa. Vihjaajan niukka ykköshevonen on 3 Confidence Man, joka tosin on urallaan voittanut vasta kerran ja jonka pelaajat ovat rankanneet vasta kolmanneksi. Ruuna on kaksi kertaa peräkkäin joutunut kovissa Vermon lähdöissä kiertämään alun kolmatta ja punnertanut tosi rehdisti johtavan rinnalta totoon. Vastaavilla esityksillä sillä on tässä siltäkin paikalta mahdollisuutensa ja olkoon 5-vuotias ykkösmerkki, kun jollekin se viitta on annettava.

Haastajat: 1 Il Funny Li on pelaajien suosikki. Ruunalla on peräti yhdeksän voittoa 20 starttiin, joten se taito on hallussa. Tosin Kuopiossa ja Kouvolassa hevonen laiskotteli keulapaikalta lopussa ja sen kanssa on tällä hetkellä hieman sormi suussa, että onko se lintu vai kala, vai vain nykyisin parempi selästä. Ohjastaja saa nopealla hevosella valita sisäradalta taktiikkansa ja juoksu onnistuu lähes väkisin, joten hevosella on toki edelleen hyvä sauma kärkipäähän.

2 Euro Boy on edellisten tapaan mainiolla paikalla. Lahdessa ruuna eteni puolikas juostuna johtoon ja sen olisi kyllä pitänyt voittaa se lähtö niiden tapahtumien jälkeen, mutta ei esitys nyt toki ollut huonokaan. Ehkä tämäkin on terävämpi selästä ja kakkosradalta hyvä iskuasema löytyy lähes itsestään.

Sitten arvoituksiin, joilla on takuulla luokkaa voittoonkin. 9 Sand of Holmö päätti viime vuosituhannen kolmen voiton putkeen, mutta sen jälkeen on ollut ongelmia. Tamma ei ole sarjojensa nopeimpia, mutta äärimmäisen sitkeä ja vauhtikestävä. Valmentaja on hieman kysymysmerkkinä repaleisen valmistautumisen vuoksi.

7 Fusion Scoop debytoi Suomessa. Kyseessä on todella kovaluokkainen hevonen, joka polkaisi jo 3-vuotiaana täyden matkan 13-kyytiä läpi sijoittuessaan toiseksi Solvallassa. 4-vuotiskausi Tanskassa oli täysi floppi ja nyt hevonen koittaa Timo Korvenheimon käsistä uutta tulemista Suomessa. Valmentajan puheista huokuu kova luotto hevosta kohtaan, mutta mies painottaa myös, että tässä testistartissa tuskin vielä nähdään ihan koko totuutta.

6 Com Tuff aloittaa puolestaan Matias Salon käsissä uudessa kotimaassaan. Uuden valmentajan tietojen mukaan hevonen on ollut Ruotsissa vielä 4-vuotiaanakin epäkypsä ja ottanut turhia laukkoja. Potentiaalia on ja harjoitusotteet ovat olleet positiivisen teräviä, mutta pohjimmiltaan kilpailusuorittaminen on tietysti aika iso arvoitus.

Yllättäjät: 11 Ghaliya Web malttoi viimeksi pitkästä aikaa ravata ja otti komean kirivoiton, vaikka starttasi kolmannesta rivistä. Lähtöpaikka on kurjin mahdollinen ja vastus kovenee edellisestä merkittävästi, muttei tammaa ihan tyystin voi unohtaa. 5 Gossip's Hero voitti viime vuonna kolmesti ja esimerkiksi Mikkelissä komeasti johtavan rinnalta. Nyt ruuna palaa paussilta ja aika kovaan tehtävään. 10 Leemark's Felicia on kilpaillut varsin katkonaisesti, mutta meni Kouvolassa viimeksi vauhtijuoksussa onnistuneella reissulla arvostettavan tuloksen. Toki tässä takarivistä kaikkien ohittaminen tulisi yllätyksenä, mutta yllätyspotentiaaliakin on.

Pelijakauma: Todella hankala pelilähtö, jossa on turha alkaa viisastelemaan, että sen pitäisi olla pelattu niin tai näin. Joka tapauksessa Il Funny Li (22 %) tuntuu vastenmieliseltä suosikilta ja Suomi-debytantteja Fusion Scoopia ja Com Tuffia on ainakin luokan puolesta syytä varoa.

Juoksunkulku: Il Funny Li on todella nopea ja pystyy puolustamaan johtopaikan, mikäli sillä halutaan siitä nyt ajaa, kun Kuopoissa ja Kouvolassa se laiskotteli siitä lopussa. Euro Boy on ykkösvaihtoehto johtoon, jos pelisuosikille halutaan selkä ja Confidence Manillakin ajetaan varmasti aktiivisesti, vaikka se taas ei ihan ensiaskelilla ole äärimmäisen nopea.