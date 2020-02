Ravivihje: Toto4 Lahti 20.2.2020

Suosikki: 1 Better Boss teki rajun viime kauden ja on jatkanut tänä vuonna hyviä otteitaan. Toissa kerralla Selene Lune paineli maisemiin, mutta Better Boss pystyi tsemppaamaan tämän takana kakkoseksi vaativalla reissulla toiselta ilman selkää. Viimeksi ruuna pääsi keulaan, minkä jälkeen kuusivuotiaalla ei ollut hädän päivää. Better Boss on ottanut paljon voittoja keulasta, mutta pystyy tarvittaessa menestymään muualtakin.

Haastajat: Tallikaveri 2 Captivate on Better Bossin pahin uhka. Ruuna ei ollut viimeksi parhaimmillaan ja on tauolta haastajan roolissa. Captivate avaa hyvin ja saanee hyvän juoksun kärkipäässä. Niin voitokas menijä kuin kyseessä onkin, Captivate on yleensä vaatinut startteja alle tauon jälkeen. Myös 6 Luxorious Lord pääsee terävästi matkaan ja sillä saatetaan kuutosradaltakin yrittää johtopaikalle, mistä hevonen on ollut paras. Täydellä matkalla etu on vahvojen Better Bossin ja Captivaten puolella.

Yllättäjät: 12 Brand New Key aloitti kelpo suorituksella 3. sisältä. Ruuna ei säkenöinyt, mitä siltä ei puolen vuoden tauolta odotettukaan. Lähtöpaikka on tällä kertaa hankala. 4 Piece Of Rock esiintyi tauolta tasaisesti, mutta on sittemmin tuntunut paremmalta treeneissä. 7 Past Or Flash on voitokas menijä, jolla on paussia jonkin verran alla. Lähtöpaikka on ulkona, ja sijoitus kärjen tuntumassa olisi hyvä saavutus. 3 Effronte Photo kiri aivan pirteästi Jyväskylässä 6. sisältä. Starttiväli on tällä kertaa pitkähkö. 10 Piedmont pystyy hyvänä päivänään kirimään loppua terävästi, mikäli juoksu onnistuu. Tauolta palaava 5 Bean Coktail on pohjimmiltaan tauluaan vaarallisempi, mutta ensimmäisessä kisassa voitto on epätodennäköinen. 11 Finest Chocolate otti Lahdessa 2. sisältä maksimit Better Bossin takaa. Näistä asemista totosija on tiukassa.

Pelijakauma: Better Bossissa on ainesta varmaksi, ja peliosuus (43%) on alustavasti sopivalla tasolla.

Juoksunkulku: Better Boss, Captivate ja Luxorious Lord erottuvat alussa. Better Boss pyrkii pitämään johtopaikan, mutta Luxorious Lord saattaa päästä edelle. Reipas avaus on tiedossa.