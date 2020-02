Ravivihje: Toto64 Vermo 19.2.2020

Suosikki: 3 Tzubodai on näkemyssuosikkimme kolmelle kilometrille. Hevonen on nousukuntoinen pitkän tauon jäljiltä ja nyt voi olla keulajuoksun vuoro. Toissa kerralla Vermossa pelikohteemme ei selvittänyt juoksupaikkaa johtavan rinnalla, mutta oli viimeksi selkäjuoksulla selvästi parempi. Ruuna matkasi 3. ulkona ja kiri viimeiset 700 metriä vahvasti 13,2-vauhdilla. Valmentaja Tero Pohjolainen raportoi, että ruunalla ajettiin välissä viiden viikon mäkitreenikuuri eikä yhtään kertaa kovaa vauhtia ennen viime kisaa, joten Tzubodai voi petrata startti alla. Antti Teivainen ohjastaa tällä kertaa ja yrittää varmasti karkuun kovilta takamatkalaisilta. Paalulla ei ole vastustajaa, jolla kannattaisi vastailla Tzubodaille.

Haastajat: 8 Hidalgo Boko on ollut monta kertaa epäonninen talven kilpailuissaan ja voitto on roikkunut ilmassa. Nyt kirikykyisellä hevosella on hyvät saumat kirkastaa tilanne, sillä vastus näyttää ainakin paperilla sopivalta. Viime keskiviikkona Vermossa ruuna teki 3. ulkoa 800 metrin kirin ilman vetoapua ja oli hyvä kolmas vain Might Be Romeolle ja Stonecapes Rainille häviten. Kärkikolmikko oli tasaisen suvereeni ja jätti muut kauas. Tässä lähdössä voi olla Hidalgo Bokon vuoro nauttia vetoavusta kirissä ja pitkä matka taittuu ongelmitta, kunhan rata on pitävä. 9 Hocuspocus Avenger on myös kova takamatkalainen. Toissa kerralla Turussa tamma oli mukana kovassa avauksessa, mutta jaksoi tehdä vielä loppuunkin terävän spurtin. Viimeksi Forssassa oli sitten odotetun voiton vuoro, varsinkin kun Hocuspocus Avenger sai vetää helpohkoa lähtöä hiljaa keulassa. 5 Ashley Man onnistui toissa keskiviikkona monen ideana, sillä hevonen oli esitellyt hyvää kuntoa tammikuun juoksuissaan. Ruuna aloitti johtavan rinnalla, mutta laukkasi yllättäen 2000 metriä ennen maalia. Pääjoukon tavoitettuaan Ashley Man matkasi 4. ulkona ja kiersi vielä niukkaan voittoon. Hevosella on kuntoa ihan kärkeen, mutta meno näytti viimeksi sellaiselta, ettei laukka tulisi nytkään yllätyksenä. Tommi Kylliäinen sai ajaa lopun kieli keskellä suuta.

Yllättäjät: 13 One Who Run voitti toissa kerralla pikamatkan keulasta. Viimeksi Qvidja's Firstin voittamassa T75-lähdössä ruuna paikkasi lähtölaukan hyvin ja kulki viimeiset 2400 metriä 16,0-vauhtia. Lähtöasemat takamatkan takarivissä eivät ole kadehdittavat, mutta hevonen pystyy paikkaamaan nopeudellaan. 11 Redemption oli positiivinen suoraan pitkältä tauolta ja nousi 3. ulkoa kakkoseksi 500 metrin kirillä. Tämä tehtävä on vaativampi ja ruunan pitää voittaakseen petrata startti alla, mutta miksei se voi sen tehdäkin. 4 Orvar Iver sai edetä kirissä sisärataa pitkin maalisuoralle saakka ja tuli hyvin perille helpohkossa lähdössä. Rima nousee nyt merkittävästi vastuksen puolesta, mutta kyytiin hyppäävä ammattikuski tasoittaa tilannetta. 10 Hope Maguire puolusti viimeksi keulapaikkaa suursuosikki Le Miragea vastaan. Lopullinen iskukyky jäi kuitenkin näkemättä, kun ruuna laukkasi kärjestä 700 metriä ennen maalia.

Juoksunkulku: Tzubodai hakee keulat eikä luovu paikastaan.

Pelijakauma: Tzubodai (18%) on alipelattuna suosikkina yksi kierroksen ideavarmakandidaateista.