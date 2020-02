Ravivihje: Toto5 Teivo 18.2.2020

Suosikki: Hienot lähdöt jatkuvat, kun neljännessä Toto5-kohteessa areenalla astelee ei enempää, eikä vähempää kuin hallitseva ravikuningas 14 Tähen Toivomus. Pauli Raivio tuo tähtensä matalalla profiililla takaisin, eikä tehtävä olekaan kovin helppo kahdelta pakilta monen kovakuntoisen nousukkaan puristuksessa. Toki oriin kuuluu olla luokallaan pelihevosia tauoltakin, mutta pelikansa on kohdistanut ihan oikein suosikkivalintansa muualle.

Tuo suosikki on 3 Eeti ja se kelpaa vihjaajallekin. Ori on tehnyt läpi talven hienoja juoksuja. Se ei kiihdy mitenkään merkittävän kovaa, mutta on kuitenkin kiihdytyksen jälkeen Tähen Toivomusta kymmeniä metrejä edellä ja tähdellä tulee kiire sen saavuttamisessa.

Haastajat: Välipaalullekin mahtuu melkoisia tekijöitä. Voitokas 8 Tahtova oli viimeksi mainio tauolta, eikä masentunut, vaikka joutui matkalla spurttaamaan pariinkin kertaan. Nopea avaaja saattaa olla tässä lopulta jopa keula ja kuuluu pelihevosiin.

13 Viktor Kärppä palasi sairastauolta Turkuun ja oli odotetun tasapaksu, mutta kuitenkin ihan hyväksyttävä, kun Esa Holopainen huomautti, että oriin keskittyminen oli lähinnä tallikaverissa tamma Taruntuulessa ja mielessä oli samat puuhat kuin Matti Nykäsellä aikanaan ennen hyppyjä. Lahjakkuus parantaa varmasti startti alla, mutta tehtävä ei ole sarjamääritykseltään nyt kovinkaan mieluisa.

12 Fiilingillä on Tähen Toivomuksen päänahka viime kaudelta, kun se Kirppu-ajossa niisti sen turpaa vielä laukankin jälkeen. Ori on ollut pitkän taukonsa jälkeen vielä nahkea, mutta parantaa varmasti jossain vaiheessa ja luokaltaanhan hevonen kuuluu lähelle rodun kärkeä.

11 Morisonin viime kausi oli loistava, vaikka laukat veivätkin siltä euroja. Sen valmentaja Siru Juutinen painottaa, että hän yllättyisi, jos ruuna olisi heti valmis menestymään tauolta, kun laukkariskikin nousee paineissaan ihan uusiin sfääreihin.

Yllättäjät: 1 Ponutella on tehnyt sitkeitä esityksiä läpi talven ja saattaa olla kesäksi jokerikortti jopa avoimiin tammalähtöihin. Tässä vastus on kuitenkin sitä luokkaa, että jo totosija olisi kova onnistuminen. 6 Ypäjä Jallu on vaihtanut tauon aikana tallia ja on mielenkiintoista nähdä nostaako aikansa ikäluokkamenestyjä tasoaan uusissa käsissä.

Pelijakauma: Eeti (44 %) on oikea, mutta liian suuri suosikki. Tahtova (7 %) on huippumerkki ja Fiilingin (1 %), sekä Viktor Kärpän (4 %) peliosuudet ovat hevosten luokkaan peilattuna naurettavan alhaiset.

Juoksunkulku: Turon Linda avaa johtoon. Tahtova ilmestyy pakiltakin nopeasti rinnalle ja on luultavasti lopullinen johtonimi. Tähen Toivomuksella tuskin ajetaan veren maku suussa ääriaggressiivisesti.