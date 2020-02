Ravivihje: Toto65 Magic Monday 17.2.2020

Suosikit: Neljännessä Toto65-kohteessa erottuu pelissä kaksi hevosta selvästi. 2 New Life Wheels on kisannut läpi talven kovissa lähdöissä hyvällä tasolla ja on paremmalla paikalla kuin tauon jälkeen toisen starttinsa tekevä 7 Wicasa Sioux. Näistä lähtökohdista New Life Wheelsin kuuluisi olla ykkösmerkki. Viimeksi hevonen oli asiallinen sisäratajuoksulla, kun se on pohjimmiltaan paras kun koko matka mennään tasaisen reipasta.

Wicasa Sioux sai tehdä viimeksi oman juoksunsa johtopaikalla ja kiitettävän arvosanan saadakseen sen olisi pitänyt voittaa, mutta toisaalta alla oli pitkä paussi, eikä hevosta voi äärettömästi moittiakaan. Startti alla otteet saattavat vielä terävöityä.

Yllättäjät: 5 Diablo Sisu olisi Ylivieskassa voittanut ilman loppusuoran laukkaansa. Ruuna on lievässä nousussa ja voisi päästä taas johtopaikalle hallitsemaan kisaa. 1 Callaway Scoop on perustasoonsa nähden tosi maltillisesti rastattu, mutta alla on kaksi keulataipumista ja vire vähintäänkin kyseenalainen. Rovaniemellä hevonen voitti Toto75-tasolla keulasta sitkeän esityksen päätteeksi, joten paras taso riittäisi tässä toki pitkälle. 3 Titan As on ollut säännöllisen sitkeä ja pääsee taas alusta alkaen kärkiryhmään, josta tekee parhaat juoksunsa. Ei suosikeilla kestä olla huono päivä, tai ruuna voi yllättää ne. 4 Better Boost on nostanut tasoaan Matti Matinlaurin tallissa, mutta voitto tulisi edelleen yllätyksenä.



Pelijakauma: New Life Wheelsin (35 %) ja Wicasa Sioux'n (42 %) asetelma kuuluu toisinpäin. Niiden takana on muutama aliarvostettu hevonen.

Juoksunkulku: Callaway Scoop, Titan As ja Diablo Sisu erottuvat kiihdytyksessä ja jälkimmäisin on vihjaajan niukka keulasuosikki.