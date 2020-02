Ravivihje: Toto4 Joensuu 16.2.2020

Suosikki: 3 Finnick Sisu on kerännyt paljon kannatusta, vaikka ruuna on kilpaillut Suomessa vasta kerran ja epäonnistui silloin. Ruotsin ikäluokkalähdöissä 3-vuotiaana pärjänneellä hevosella on varmasti luokkaa tätä kovempiinkin tehtäviin, mutta kun tuoreet näytöt puuttuvat, varmistukset ovat paikallaan jo pienellä lapulla. Tallikommenteissa lisää tietoa hevosen tilanteesta.



Haastajat: 5 Laurila's Denethorilla on joukon parhaat kuntonäytöt. Ruuna oli ihan hyvä viimeksi Lappeessa Ricoconen voittamassa T75-lähdössä. Se avasi terävästi ja juoksi lopulta 3. sisällä, mistä piti asemansa 10,5-vauhtisessa lopetuksessa. Tämä tehtävä on monin verroin helpompi. 6 Builder's Caviar oli mainio torstain välistartissa, kuten Heikki Mikkonen osasi ennakkoon hieman ennakoidakin. Se meni kovan ajan 3. ulkoa ja kiri vahvasti perille, vain Still Loving Youlle häviten. 7 Fika oli myös hyvä samassa lähdössä torstaina. Se matkasi vaikeissa asemissa kaukana kärjestä ja pinkoi vahvasti loppusuoraa neljättä viidettä rataa pitkin.



Yllättäjät: Pelaamaton 2 Dancinginthedark voisi huippupäivänään vetää joukkoa alusta loppuun. Viime keulajuoksu oli selvä pettymys, mutta hevonen pystyy huomattavasti parempaan, kuten viime kaudella näytti monta kertaa. 1 Ready Press aloittaa Marko Kakkosen valmennuksesta ilman suuria odotuksia. Lähtöasemat ovat optimaaliset hevoselle, joka ei ole tykännyt kiertämisestä.



Juoksunkulku: Sekä Ready Press että Dancinginthedark ovat viihtyneet keulassa, joten suosikki Finnick Sisu ei välttämättä pääse suosiolla kärkeen.



Pelijakauma: Laurila's Denethor (26%) on parempi rasti tasaisesta suosikkikaksikosta. Dancinginthedark (2%) kuuluu pelaamattomana revityksiin.