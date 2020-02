Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Oulu 15.2.2020

IS Ravit näkee usean lähdön Veikkausta tasaisempana. Päivän kuudennessa lähdössä suosikkikolmikko Disain, Taistelu Jaska ja Kevinin Tähti kerää ansaitusti leijonanosan pelistä, mutta jäljelle jäävillä osallistujilla on arviomme mukaan kerrointa parempi mahdollisuus päätyä lähdön voittajaksi. Pelivalintaon erinomainen pelikohde kertoimella 3,30 arviomme ollessa 43%. Kohde on pelikelpoinen kaikilla yli 2,32:n ylittävillä kertoimilla.Myös seuraavassa lähdössä pääsemme iskemään. Troopers on oikein arvioitu, noin 60-prosenttinen suosikki mutta sen takana emme näe Global Wildlifen ja Lucille Bourbonin voitontodennäköisyyttä yhtä korkeana kuin Veikkaus. Muu voittaja on pelikelpoinen yli 3,22:n kertoimilla eli Veikkauksen tarjous 4,10 on nostettava mukaan.Kovimmassa lämminverilähdössäkilpailee kovassa talvivireessä ja on yksi kolmesta suosikista. Arviomme sen voitolle on 18-prosenttia eli kertoimeksi muutettuna 5,56. Veikkauksen 6,70 on siis hyvinkin pelattavissa.Tammojen tasoituslähtö on tasainen koitos kuten niin monesti aiemminkin. Siinä joku muu kuin Fancy Creek, M.T.Miss Molly tai Gatelink voittaa noin joka toinen kerta, joten Veikkauksen 2,20 on ylikerroin.Muu voittaja 3,30***Muu voittaja 4,10**Callela Leonard 6,70**Muu voittaja 2,20**Pelikohteet sulkeutuvat klo 14.30. Kohteet ovat asteikolla 1-5, joista viisi tähteä on paras.