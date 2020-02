Ravivihje: Toto75 Oulu 15.2.2020

Suosikki: 12 Kartier ei viimeksi riittänyt avoimessa lähdössä, mutta tätä ennen ori hallitsi varmasti vaikka joutui tekemään töitä kasikaistalta ennen kuin pääsi johtopaikalle. Kartier on varmistunut kovasti ja on todennäköistä, että se pääsee voltista ravilla matkaan. Kartier on voitokas menijä, jolla on ollut ongelmia uransa aikana ja myös alisuorituksia on mahtunut sekaan. Hyvänä päivänä sitä on vaikea kukistaa.

Haastajat: 6 Sykloni voitti Kuopiossa keulasta. Vermossa ori paikkasi alkulaukansa hyvin ja Lappeessa se tsemppasi toiselta ilman vetoapua hopealle. Sykloni on tasainen avaaja, jolla ei voi jäädä alussa liikaa mutta toisaalta laukkaakaan homma ei Toto75-tasolla kestä. Ohjastaja Henri Bollströmillä on siis alkumatkan osalta tehtävää ennen kuin Sykloni on liikkeellä ja raiteillaan. Mikäli valjakko pääsee asiallisesti matkaan, ei paikka johtavan rinnallakaan hidasta menestystä. 9 Alvar Hem on kulkenut upeasti Vermossa. Lappeessa ruuna ei ollut yhtä hyvä ja jäi 2. ulkoa lopulta selityksittä kärjestä lopussa. Hyvänä päivänään ruuna pystyy paljoon, kuten viimeksi johtavan rinnalta. 14 Pikku-Ryti jäi Rovaniemen keulavoiton jälkeen tauolle ja tekee nyt paluun radoille. Jouko Kankaan hevoset ovat sydäntalvella palanneet hyvässä iskussa tauolta, eikä yllättäisi vaikka Pikku-Ryti olisi heti hyvä. Pohjoisen lumitilanne kun on ollut mainio.

Yllättäjät: 5 Hissun Turbo runttasi Oulussa ykköseksi johtavan rinnalta ja teki Kuopiossa asiallisen suorituksen 2. ulkoa. Tämän jälkeen ruuna on pitänyt taukoa ja palaa viivalle haastajana. Ravia kulkiessaan se on pystynyt menestymään juoksulla kuin juoksulla. 3 Ruhvanan Urho on saanut pari täysipainoista kisaa alle ja pystyy parantamaan. Ylivieskassa voitto tuli johtopaikalta, minne ruuna saattaa tälläkin kertaa päästä. 2 Aika-Sisu laukkasi Kaustisella tauolta paluussaan. Ruuna teki joulukuun starteissaan hyviä lopetuksia eikä ole vailla mahdollisuuksia, mikäli jossain vaiheessa löytää samanlaisen vireen päälle. 10 Jepulis ei vakuuttanut Kuopiossa 7. ulkoa, mutta sai joka tapauksessa startin alle. 13 Korven Tinnitus tsemppasi Kuopiossa hyvin perille päästyään etusuoralla johtoon. 11 Jamir puolestaan tuli viime metrit positiivisesti juostuaan 3. ulkona.

Pelijakauma: Pikku-Ryti (7%) ja Ruhvanan Urho (3%) ovat alipelattuja.

Juoksunkulku: Ruhvanan Urho kiihdyttää keulaan ja saa Hissun Turbon tai Syklonin rinnalleen.