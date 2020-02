Ravivihje: Toto4 Turku 14.2.2020

Suosikki: 2 Sultan Journey ei ole ollut talvikeleillä ihan oma itsensä ja iso osa siitä menee hieman sopimattoman hokkibalanssin piikkiin. Vermossa lähtökin oli toki tosi kova, mutta suosikki sai vetää keulassa yllättävän rauhassa, eikä saa puhtaita papereita. Ruuna säntää taas johtoon, josta sen kuuluisi normaalisti olla sopivassa tehtävässä lähellä, muttei 46 prosentin peliosuus innosta hyppäämään viimeisissään alisuorittaneen hevosen kelkkaan edes tällaisessa seurassa. Esa Holopainen haaveilee 7 Oikein -lehden tallikommenteissa, että nyt päästäisiin ajamaan kesäkengällä, mutta alustavat raportit Turusta kertovat pikkupakkasista ja on hankala arvioida onko se mahdollista.

Haastajat: 9 Black Ice Boost juoksi tuossa tasokkaassa Vermon kisassa Sultan Journeyn takana ja onnistui kaivautumaan kiriin juuri kreivin aikaan, ennen kuin se kippasi eteen. Ruuna kiri napakasti voittokamppailuun. Hevonen on ollut pitkään hyvä ja kuuluu ehdottomasti ainakin suosikin kaveriksi lapulle, vaikka Turussa voisi illalla ajaa millä vain balanssilla.

11 He Is Felix on myös hevonen, joka ei pääse hokeilla ihan parhaalle tasolleen ja varsinkin kaarteet tahtovat tuottaa talvikeleillä ongelmia. Viimeksi tuli kaksi laukkaa ja vaikeuksia voi olla luvassa taas, kun ongelmalliselta paikalta on luvassa kiertämistä Kapasiteetiltaan ruuna ei häpeä yhtään edelleen rankatuille.

Yllättäjät: 3 Stonecapes Poe tekee jatkuvasti hyviä juoksuja, mutta ei voita kovin mielellään ja se on tietysti T-pelaajan kannalta melko iso haittatekijä. Viimeksi Vermossa takamatkan voltti myöhästyi radikaalisti ja tamma oli parempi kuin sijoitus osoittaa. 8 All Ready Match on melkoinen suoritusvarmuuden perikuva, sillä se on sijoittunut jo 14 kärrylähdössä peräkkäin viiden joukkoon. Väliin mahtuu vain yksi monté-keskeytys. Voittoja ei ole tosin tullut kahteen vuoteen kuin yksi ja huonolta paikalta hyvä sijoitus on nytkin sellaista todennäköisempi. 4 An-Valpuri punnersi lauantaina Toto75-lähdössä pitkällä kirillä kakkoseksi, mutta lähtö on nyt hieman kovempi. Nopea 6 Pesco Velvet olisi parhaimmillaan kova luu tähänkin porukkaan, mutta loppukausi oli katkonainen ja alla on taas taukoa.

Pelijakauma: Sultan Journeyn (46 %) peliosuus on liian korkea ja vieläpä nousussa.

Juoksunkulku: Sultan Journey avaa johtoon, joskin Pesco Velvetillä on nopeutta uhitella alussa.