Ravivihje: Toto4 Jyväskylä 13.2.2020

Suosikki: 7 Gresille Boko on mukavassa kunnossa ja kun keulajuoksuun näyttäisi olevan hyvät saumat, tamma nousee rankingin kärkeen. Toissa kerralla Teivon T75-lähdössä Gresille Boko juoksi juuri piikkipaikalla ja hävisi vain tykkikirin tehneelle Ice Winelle. Viimeksi Turussa tamma yritti 2. ulkoa 700 metrin kiriä ja eteni hyvin, kunnes laukkasi loppukaarteeseen mentäessä.



Haastajat: 12 Bad Moon Rising on tehnyt mainiot lopetukset viime kilpailussaan ja paluu voittokantaan roikkuu ilmassa. Ruuna on perusrasti. 13 Still Loving You on aloittanut ihan lupaavasti Taija Mäki-Mustapään tallista. Killerillä ruuna voitti helpon lähdön luokallaan 2. ulkoa 400 metrin kirillä. Viimeksi Hannu Hietanen ajoi aktiivisesti keulapaikka mielessään, mutta Still Loving You laukkasi johtavan kupeelta 1800 metriä ennen maalia. 4 Prayer's Hope teki viimeksi ihan raikkaan lopetuksen 4. sisältä ja vahvistuu nyt Santtu Raitalalla. Hyvin ovat T4-pelaajat ohjastajanvaihdokseen kyllä reagoineetkin.



Yllättäjät: 9 Finally Famousin kilpaileminen on ollut harmillisen katkonaista parin viime kauden aikana. Pärjääminen ei jää ainakaan kyvyistä kiinni ja kun vastus ei päätä huimaa, ruuna mahtuu heti T4-lapulle. 15 Special Envoy U.S. on maukas yllätyshaku. Ruuna on huippunopea ja pystyy spurttamaan kaukaakin kärkeen, jos saa edetä sisärataa pitkin eikä tuhlaa voimiaan matkalla. Tiistain välistartissa ruuna kiri ihan hyvin loppua Thai Profitin voittamassa lähdössä. 1 Callela Kailash on ohjastaja Jani Ruotsalaisen arvion mukaan nousussa, ja lähtöpaikkahan on mitä parhain. 3 Black Maya karsitaan lapulta, sillä tallikommenttien perusteella taukohevosella on vielä matkaa huippuvireeseen.



Juoksunkulku: Gresille Bokon selkä kelvannee muille paalun hevosille, ehkä korkeintaan Prayer's Hopea lukuun ottamatta.



Pelijakauma: Gresille Boko (15%) on tasaisen suosikkiviisikon paras merkki. Yllättäjistä kiehtoo etenkin Special Envoy U.S. (5%).