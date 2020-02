Ravivihje: Toto64 Vermo 12.2.2020 – 64 000 euroa ekstraa

Suosikki: Keskiviikon kierros huipentuu hienotasoiseen lyhyen matkan ryhmäajoon. Huippupaikalta starttaava 1 Juiceman on ykkösmerkki. Ruuna on oppinut lähtemään lujaa ja sillä on hyvä sauma hakea jatkoa kahdelle peräkkäiselle Turun keulavoitolleen, jotka ovat tulleet väljällä tyylillä, viimeksi T75-lähdössäkin. Niitä ennen Juiceman kamppaili pikamatkalla kuolemanpaikalta umpirehellisesti toiseksi.

Haastajat: Suosikki saa olla ensi metreillä varpaillaan myös pikkutauon jälkeen hirmuiskuun äityneen 2 Ice Winen kanssa, koska tämä avaa todella vauhdikkaasti. Ice Wine liiteli toissa kerralla sopivassa T75-lähdössä takamatkalta omille teilleen kirivaiheessa ja syöksyi viimeksi vinhasti voittotaistoon johtaneen Ricoconen kupeelle, kun pääsi maalisuoralla vapaaksi tämän perästä.

Välillä komeita voittoja peräkkäin ravannut 6 Com Milton on jäänyt viime kisoissaan ilman täysosumia. Se oli toissa kerralla hyvä kolmas kuolemanpaikalta ja laukkasi viimeksi loppukaarteessa keulasta voimat tallella. Hyppy ei tullut Kuopiossa täysin puskista, sillä hevosen askellus ei ollut matkalla aivan 100-prosenttisen sulavaa, mutta tuskinpa sillä on tällä kertaa sen suurempia raviongelmia Vermon hiekkapintaisella kaviouralla.

4 Anything For You teki loistavia sitkeitä juoksuja ennen viime kilpailuaan. Se tuli Tampereelle 1,5 kuukauden paussilta eikä saanut itsestään normaalisti irti kuolemanpaikalta. Ruunalta voi odottaa taas parempaa, koska se on näin nopeasti uudelleen startissa, mutta matka ei ole sille niin sattuva kuin suosikkikolmikolle.

Välillä pitkällä tauolla ollut 7 Ratu Royale esitti vahvaa nousuvirettä viimeksi Forssassa, missä se vastasi rauhallisen matkavauhdin jälkeen keulasta niukkaan voittoon kivikovaa Selene Lunea vastaan. Tällä kertaa tamman juoksu ei välttämättä suju yhtä hyvin seiskapaikalta.

10 Lightningsky on edellisten tasoa, mutta vaikea sen on ehtiä kaikkien ohitse takarivistä. Kolme kilpailua sitten ruuna onnistui siinä aivan hänniltä Vermon pikamatkalla, mutta nyt vastus on kovempi. Lightningsky lopetti viimeksi Kuopiossa toivottomista asemista aivan hyvin viidenneksi.

Toissa kerralla maililla keulasta ylivoimavoiton sooloillut 9 Luxorious Lord saa suosikin perästä säästöjuoksun sisällä, mikä avaa sille jonkinlaisen totosijasauman. Ruuna kierrätettiin viimeksi keulahevosen kupeelle, mistä se hyytyi täysin.

Pelijakauma: Juicemanin kannatus on yläkantissa, ja Com Milton on jäänyt liikaa suosikkikaksikon varjoon.

Juoksunkulku: Juiceman pystynee vastaamaan kiihdytyksessä Ice Winelle ja pitämään piikin. Ice Wine tai Luxorious Lord pääsee sen taakse. Tuulennopealla Ratu Royalella ei välttämättä satsata ulkoa täysillä starttiin.