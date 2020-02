Ravivihje: Toto5 Teivo 11.2.2020

Suosikki: 3 India Web valitaan tauoltakin suosikiksi lähinnä sillä perusteella, että näyttävän olemuksen omaa lupaava tamma on saattanut mennä talven aikana hurjastikin eteenpäin ja toki jo 3-vuotiaana väläyksittäin nähty kapasiteetti on kova tällaiseen rahasarjaan. Viime kausi jäi epäonnisesti syksyn isojen kisojen osalta kesken ja hevosella voisi olla paljon enemmänkin rahaa tässä kohdassa. Markku Niemisen tallin hevoset tapaavat olla valmiita tauolta, kuten tänäkin talvena on jo muutaman kohdalla nähty.

Haastajat: 4 Stay On Topilla luovutettiin viimeksi keulapaikka pois ja se tuli voittajan takana 2. sisällä huomattavan paljon voimia tallella maaliin. Ruunan edellisestä voitosta alkaa olla aikaa, mutta kunto edellyttäisi ehdottomasti sellaistakin jo.

1 Mayflower on hieman arvalla ajettava tamma, kun se on parhaimmillaan sisäradalta ja selkäjuoksulla. Silloin menestyminen on usein tuureistakin kiinni. Viimeksi Vermossa hevonen kiri tosin napakasti toiseltakin radalta. Varmasti vaarallinen, jos tilaa löytyy.

Yllättäjät: Syksyllä vakuuttanut 8 Knockout Ses malttoi viimeksi ravata kahden laukkastartin jäljiltä, mutta kiri oli 2. ulkoa aavistuksen tasapaksu. Toisaalta ruuna ei ole pohjimmiltaan mikään spurttihevonen ja tässäkin sen osakkeet nousevat, jos alussa innostuttaisiin avamaan hieman liian kovaa. 9 War Childin hyvä vaihe tuntuisi kääntyneen parissa viimeisessä laskuun. Nyt tamma saa hyvän juoksun sisäradalla, mutta ihan kärkisija olisi kovassa seurassa yllätys. 7 So Long Losers omaa hienon statistiikan, mutta viimeiseen vuoteen on sisältynyt ongelmia hurja määrä ja hevonen palaa uusista käsistä varsin maltillisin odotuksin. 6 Indi Band väläytteli Suomen uran alussa, mutta raviongelmat astuivat kuvaan. Tammalla on potentiaalia, jos ne on saatu tauon aikana kuriin.

Pelijakauma: Kolme pelatuinta erottuu aiheesta. Niiden sisällä järjestystä muokattaisiin pelaajiin nähden siten, että lupaava India Web (21 %) käännetään rankingin kärkeen.

Juoksunkulku: Jackpot Aria singahtaa keskeltä ensiksi johtoon, mikäli sillä halutaan tauolta satsata, mutta se hakee ensisijaisesti selkäjuoksua. Mayflowerilla ajetaan myös joka tapauksessa selkäjuoksu ja lopullisen keulahevosen kohtalon ratkaisevat kiihdytyksessä India Web sekä Stay On Top. Todennäköisimmin siinä taistelussa India Web on top.