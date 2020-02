Ravivihje: Toto65 Magic Monday 10.2.2020

Suosikki: 5 Roberto Diver avasi Kuopiossa keulaan ja matkavauhti pysyi sen verran reippaana ettei ruuna jaksanut maalisuoralla puristaa kärkeen. Tällä kertaa johtopaikka irronnee helpommin, minkä jälkeen ruunalta kuuluu odottaa paljon. Tulosrivistö on mennyt kakkosluokan kuntoon, mutta kannattaa muistaa, että kyseessä on hyvän voittoprosentin omaava menijä, joka voitti viime kaudella lähes puolet starteistaan. Tehtävä on maanantaina sen verran sopiva, että ruunalta kuuluu odottaa paljon.

Haastajat: 6 Daddy's First nousi Seinäjoella 5. sisältä viimeisellä takasuoralla 2. ulos ja leiskautti maalisuoralla ykköseksi. Ruuna oli hyvä ja pystyy samanlaisena paljoon. Daddy's First on Suomessa voittanut suht' harvoin ja on ollut parhaimmillaan tarkoilla juoksuilla, millaista ei suosikin ulkopuolelta välttämättä ole tarjolla. 3 Dust Collector sai Jyväskylässä hyvän juoksun 2. sisällä, mutta maalisuoralla ravi alkoi sen verran murentua, että ohjastaja varmisteli kolmossijaa. Dust Collector on tasavauhtinen menijä, joka on kulkenut talvella hyvin. 11 Surprise Leaderin juoksut eivät ole viime aikoina onnistuneet eikä kuntokaan ehkä ole vielä huippumallilla. Mikäli parannusta on maanantaina luvassa, ei kärkisija ole tällöin mahdottomuus, sillä vastus on sopivan näköinen.

Yllättäjät: 1 Diablo Sisu joutui Oulussa vetämään keulassa turhan reipasta, mikä näkyi maalisuoralla. Muuten esityksessä ei ollut moittimista ja tasaisemmalla tempolla se pystyy kamppailemaan totosijoista. 4 Better Boost nousi Seinäjoella viimeisellä takasuoralla toisen radan veturiksi ja tsemppasi mukavasti perille. Selästä iskenyt Daddy's First ehti edelle. 7 Titan As oli Kaustisella hyvä johtavan rinnalta, muttei Vermossa ollut samanlainen kyseiseltä juoksupaikalta. Ruuna pystyy parempaan.

Pelijakauma: Roberto Diver ja Daddy's First erottuvat jonkin verran ja Roberto Diver varmaksi tai laajahko rastitus on papereissamme pelin henki tähän kohteeseen. Lyömme Roberto Diverin rohkeasti piikiksi.

Juoksunkulku: Roberto Diver avaa keulaan ja saa vetää mieleistään tahtia.