Ravivihje: Toto4 Ylivieska 9.2.2020

Suosikki: Ylivieskan Toto4-peli alkaa tosi sekavalla lähdöllä, jossa moni palaa tauolta ja vain yhdellä hevosella on voitto taulussa. Jo suosikin nimeäminen on melkoista tuskaa. 7 Snowline Ace otti syksyllä kaksi komeaa voittoa ja omaa siinä mielessä selvästi lähdön parhaat näytöt, mutta alla on ongelmia. Hevonen on juossut vain kerran viimeiseen kahteen kuukauteen. Silloin se laukkasi ahtaassa paikassa 2. kaarteessa. Viime kisan jälkeen on ollut kaviomurheita, mutta nyt kaiken pitäisi olla taas kunnossa.

Haastajat: Pelaajien valinta ykköshevoseksi on 5 Kunnaan Einar. Se on juossut kaksi viimeisintä kisaansa montéa ja esittänyt niissä kohtalaista virettä mitenkään suuremmin loistamatta. Viimeisimmät kärrylähdöt olivat tätä kovatasoisempia ja perustaso on aivan hyvä tähän porukkaan.

1 Capricorn Lindy on hyvältä paikalta pienimuotoinen tärppihevonen. Ruunalla on ollut tauon jälkeen huonoa tuuria, eikä taulu kerro ihan kaikkea kyvyistä. Kuopiossa lähti ensin kenkä, jonka jälkeisessä hevonen jäi täysin pussiin. Viimeksi 7-vuotias menetti pahoin asemansa väsyvän keulahevosen takana, mutta ei toisaalta spurtannut kovin vakuuttavasti kun tilaa tuli.

2 Destination One palaa tauolta ja pystyy tässä porukassa takuulla menestymään, mikäli huumori on kohdallaan. Ruuna ailahtelee paljon, mutta on voittanut paljon tätä kovempiakin lähtöjä urallaan. 7-vuotias tekee toisen starttinsa uusista käsistä ja valmentajan mukaan tauon aikana se on ainakin saanut treenikilometrejä runsaasti.

3 Glamour Check sai viimeksi startin alle ja voisi terävöityä asteen. Tamma on ajoittain väläytellyt tasoa, joka riittää tässä ja hyvä lähtöpaikka on iso apu.

Yllättäjät: Takarivin hevoset palaavat kukin tauolta. 12 Amaranth Artist on niistä kyvykkäin, mutta radalta 12 valmentajan odotukset ovat matalalla. Kovin suuret eivät ole odotukset taukostarttiin 10 Dirk Diggler Sisunkaan kohdalla. Siltä nähtiin viime kesänä pari oikeinkin innostavaa esitystä, mutta nyt vire tuskin on sama. 11 Rim Bay Goliathin taulu on korea, mutta kärryt perässä menestystä ei ole tullut aikoihin ja peliosuus on oudon korkealla. Hevonen on muutenkin juossut viimeksi kesäkuussa. Valmentajaa ei kovasta yrityksestä huolimatta valitettavasti tavoitettu, mutta Team Ollikainen tapaa informoida hevosistaan Facebook-sivuillaan, joten asiasta kiinnostuneiden kannattaa kuikuilla sitä vielä ennen raveja. 8 Kamikaze Tooma yllätti Oulussa marraskuussa, eikä nyt vastaavana olisi näin heikossa kisassa ihan ulkona, mutta 8-rata vaikeuttaa juoksun onnistumista merkittävästi. 6 Supermans Girl laukkasi Oulussa viimeiseen kaarteeseen ja oli siinä vaiheessa etenemässä vaikeista asemista ihan asiallisesti, vaikka tuskin oli hätyyttelemässä ihan kärkeä. Tamma on hieman riviään varallisempi.

Pelijakauma: Sekava lähtö, joka on aika sekavasti pelattukin alustavasti. Snowline Ace (14 %) ja Capricorn Lindy (5 %) ovat selvästi kiinnostavimmat merkit. Kunnaan Einar (30 %) on liian suuri suosikki ja Rim Bay Goliathin (10 %) peliosuus on ainakin myös liian korkea.

Juoksunkulku: Capricorn Lindy ja Destination One käyvät taiston johtopaikasta, johon Snowline Acelle on vauhtia myös lisätä lusikkansa soppaan. Joku näistä kolmesta on lopulta johtonimi.