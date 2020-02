Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 8.2.2020

Pelisuositus

Veikkaus on yliarvioinut päätöskohteen suosikin Larsmanin voittosaumat, minkä seurauksena sen päähaastajilla on houkuttelevat kertoimet.Otteitaan tauon jälkeen petraavan9,0 on todellinen juhlakerroin. IS Ravien mielestä Julminin voittosauma on 17 prosenttia, joka vastaa kerrointa 5,9. Myös saman lähdön kakkossuosikkion pelikelpoinen lukemalla 4,6. Sen kertoimen kuuluisi olla 4,0.Yhdeksännessä lähdössä-kategoria kirmaa pelikoriin kertoimella 4,2. Vaihtoehdon pelikelpoisuusraja on 3,85. Veikkaus on painottanut myös tässä kohteessa liikaa suosikin (Crazeman) voiton todennäköisyyttä.Muu voittaja 4,2**Tuviker 4,0** ja Julmin 9,0***Vermon ravien pitkävetokohteet sulkeutuvat klo 14.30. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.