Ravivihje: Toto75 Vermo 8.2.2020 – 75 000 euroa ekstraa

Suosikki: Oikein sopivaan tehtävään päässyt 12 Qvidja's First on vihjesysteemien ensimmäinen varma. Ori on tehnyt hyvää jälkeä tätä tasokkaammissa lähdöissä viime aikoina. Jokimaalla toissa kerralla voitti se voitti keulasta ja piti helposti kurissa muun muassa kovakuntoisen Fountain Dynamiten. Keskiviikkona Mister Chancen voittamassa T64-lähdössä ori nousi 5. ulkoa kolmannen radan letkaan 1000 metriä ennen maalia ja kulki kiritonnin 14-vauhdilla. Suoritus ei riittättänyt kärkisijoille siinä lähdössä, mutta tässä rima on matalammalla. Nopea avaaja saa pienessä lähdössä paalun hevoset nopeasti kiinni. Qvidja's First kiinnostaa myös alustavien peliprosenttien valossa, sillä näemme sen selvemmäksi suosikiksi kuin T75-pelaajat.

Haastajat: 4 One Who Run vaikuttaa varmamme kovimmalta haastajalta. Alla on ihan vakuuttava keulavoitto Vermosta, jota tosin edesauttoi hevosen hyvyyden lisäksi se, että takamatkalaiset antoivat ylimääräistä tasoitusta mailin voltissa. Valmentaja Marko Lavi kertoi tuolloin voittajahaastattelussa, että hevonen arkoi kavioitaan edelliskilpailuissa ja oli paljon parempi, kun etujalkojen kenkiin lisättiin välipohjat. 1 Explosive Elvis voitti Uumajassa 3. ulkoa melko sujuvan juoksun jälkeen. Tehtävää helpotti muun muassa edellä kirineen vastustajan laukka vajaat 200 metriä ennen maalia. Viimeksi Killerillä ruuna oli pitkään pussissa johtavan takana eikä pystynyt parantelemaan asemia loppusuoralla kuin sen verran, että ohitti 2 Like It Or Notin. 3 Want To Wheels kiri viimeksi mukavasti loppua 5. sisältä tammalähdössä. Nyt sillä on muutama selvästi kovempi vastassa.

Yllättäjät: 11 Racehill Victory on löytänyt todellisen nappisarjan. Ruunalta löytyy kirikykyä ja se on viime tuloksiaan parempi. Viimeksi Teivossa ruuna jäi pahoin pussiin sisäratajuoksun jälkeen ja olisi ollut sopivasti tilaa saadessaan todennäköisesti kolmas. 9 An-Valpuri on ollut monen yllätyshakuna pitkin talvea, toistaiseksi tuloksetta. Tässä sakissa tamma on ihan mahdollinen menestyjä varsinkin, jos suosikeille tapahtuu jotain yllättävää. Viime lauantaina Turussa tamma menetti pahoin asemiaan väsyvän vastustajan takana loppukaarteessa ja oli sijoitustaan parempi.

Juoksunkulku: One Who Run pyrkii taas keulaan toissa keskiviikon voittojuoksunsa tavoin. Explosive Elvis ottaa sen selän.

Pelijakauma: Qvidja's First (36%) on alipelattuna suosikkina varsin käyttökelpoinen varma. Jos sitä varmistelee, kannattaa huomioida myös pelaamaton An-Valpuri (2%).