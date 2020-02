Ravivihje: Toto4 Seinäjoki 7.2.2020

Suosikki: 9 Nemea Facade oli vakuuttava Kuopiossa keulasta, mutta viimeksi se ei ollut aivan yhtä tereävä 2. ulkoa vaikka hyvän ajan menikin. Tällä kertaa tehtävä ei ole Toto75-lähtö, mutta tasoltaan ei kauas jäädä sillä kyseessä on hyvä koitos. Siksi varmistamme suosikin.

Haastajat: 6 Feeling Dream on hyväluokkainen menijä, joka kilpailee hyvällä voittoprosentilla ja saapuu osaavista käsistä viivalle. Se on pieni kysymysmerkki, mutta kaiken ollessa kohdallaan oriilla on heti sauma menestyä. 12 Trouble Leaderin nousukunto on täysin viime sijoituksien peitossa, ja Kuopiossa lähtölaukan jälkeen mainiosti viidenneksi runtannut menijä on hyvällä mallilla. Ainoastaan lähtöpaikka asettaa haasteen, mutta mikäli matkavauhti pysyy reippaana, nousevat ruunan osakkeet selvästi. 4 Vinci Power oli uuden kotimaan ensimmäisessä puhtaassa kisassaan asiallinen keulasta. Pitkältä tauolta palaava menijä saattaa vaatia startteja alle, mutta lähtöasetelmat ovat joka tapauksessa loistavat.

Yllättäjät: Hyvin matkaan pääsevä 3 Kat's Commander ikään kuin joutui Seinäjoella keulaan, mistä hevonen ei ole ollut parhaimmillaan. Sopivalla matkavauhdilla se kuitenkin piti ykköseksi. Viimeksi ruuna ei matkan aikana pitänyt selkäänsä, mutta jäi lopulta rintaman taakse vaille kiritilaa. 2 Sign Of Secret tähtää johtopaikalle ohi hyvin avaavan tallikaveri 1 Blue Flashin, jolla tähdätään selkäjuoksuun. Ensin mainittu oli viimeksi tasainen sisäratajuoksulla ja jälkimmäinen nostettiin johtavan rinnalle, kun hevonen painoi selässä rajusti ohjille. Otteisiin haetaan rauhallisuutta ja harmonisuutta varustemuutoksilla päävehkeisiin (ks. tallikommentit). 8 Cheri Sane on usein juhlinut keulasta tai kärkipäästä, minne tällä kertaa on vaikea hakeutua.

Pelijakauma: Tasainen lähtö, jossa usealla osallistujalla on mahdollisuus voittaa lähtö. Trouble Leader on merkki kiinnostavimmasta päästä.

Juoksunkulku: Sign Of Secret avaa keulaan ohi Blue Flashin ja Kat's Commander tähtää näiden kantaan sisälle. Vinci Power tai Feeling Dream jää kuolemanpaikalle.