Ravivihje: Toto4 Jokimaa 6.2.2020

Suosikki: Juuso Holttisen talli on tehnyt viime aikoina vahvaa jälkeä ja kun talliformi on kunnossa, niin illan Toto4-pelin selvästi todennäköisin voittaja 10 Albino Esker on luotettavin valinta rivien tukipilariksi. Ori väläytteli 3-vuotiaana jopa ikäluokkakykyjä ja kehitys on jatkunut mukavasti 4-vuotiaaksi. Viimeksi suosikki tappeli kovan Might Be Romeon rinnalta jykevästi ja muut jäivät tosi kauas. Hevosella voi ajaa tarvittaessa aktiivisesti ja kyydissäkin on siihen hommaan soveltuva Iikka Nurmonen, joten takarivi on tässä kohdassa vain hidaste.

Haastaja: 2 Amazing Tycoon tuli Vermossa kovien hevosten (Rarity Red-Imakeituptothesky) takana pussissa maaliin, joten ei ihme, että hevosen peliosuus nousee kohisten. Toisaalta sitä edellisessä tarjottiin voittoakin, mutta ruuna ei taistellut lopussa alkuunkaan. Kyseessä on ailahteleva persoona, jolla on toki vauhtia haastaa suosikki.

Yllättäjät: 5 Quite a Rock on saanut tauon jälkeen kaksi starttia kroppaansa. Ruunan pitää paranta amelkoisesti, mikäli se haluaa haastaa edelleen rankatut, mutta sillä on siihen potentiaalia. 11 Gold Arrow Web voitti Kouvolassa johtopaikalta, mutta nyt vastus on merkittävästi kovempaa ja lähtöpaikka kurja. 9 Midleton kamppaili edellisen kanssa viimeksi aivan tasapäin ja oli sitä ennen ja sen jälkeen pussissa. 8 Badass Pete oli viimeksi kohtalainen tauolta ja hevosella on potentiaalia paljon taulua parempaan.

Pelijakauma: Lähtö on suhteellisen oikein rastattu. Amazing Tycoon (16 %) voisi olla ehkä hieman lähempänä Albino Eskeriä (54 %), mutta haastavassa Toto4-pelissä tukeutuu mielellään todennäköiseen voittajaan.

Juoksunkulku: Amazing Tycoon avaa johtoon. Sillä on usein ajettu selästä, mutta nyt voisi olla paikka jo koittaa keulastakin, eturivissä ei ole kovinkaan mieluisia vetoapuja tarjolla. Albino Esker kiertää matkalla johtavan rinnalle, mikäli tempo on rauhallista kuten olettaa sopii.