Ravivihjeet

Ravivihje: Pitkäveto Vermo 5.2.2020

Pelisuositus

Ensimmäisenä koriin poimitaan ravien neljännen lähdön (T64-1) Elias Juonetar, joka on niukka suosikkimme lähtöön. Veikkaus uskoo enemmän Vuvuzelaan ja tarjoaa ideallemme kerrointa 3,60. Kerroinraja pelikelpoisuudelle huitelee kolmen tuntumassa. Elias Juonetar on huippukunnossa ja löi Vuvuzelan viime viikon maanantain kohtaamisessa selityksittä.Kuudennessa lähdössä (T64-3) pelinjärjestäjä ottaa yllättävästi kantaa kirikykyisen ja voitokkaan Driverlanen puolesta, vaikka ruuna arvottiin kehnolle lähtöpaikalle ja sillä on alla poisjäänti vajaan kolmen viikon takaa. Tilanne nostaa pelikohteeksi T64-suosikki Promptuksen, joka saa kertoimen 2,85. Promptus oli vakuuttava keulasta viime viikolla ja voi aivan hyvin toistaa tempun tässä.Kohde 1233: Elias Juonetar 3,50 ***Kohde 1236: Promptus 2,85 **Vermon ravien pitkävetokohteet suljetaan kello 18. Pelikohteiden tähtiluokitukset ovat asteikolla 1–5, joista viisi tähteä on paras.