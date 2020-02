Ravivihje: Toto64 Vermo 5.2.2020 – 165 813 euroa ekstraa

Suosikki: 7 Bring Me Brodde on kiritykki, joka palasi viimeksi Teivon T75-lähdössä voittokantaan yhden hudin jälkeen. Ruuna nousi 5. ulkoa kiriin viimeisen takasuoran alussa ja pisteli loppusuoran selvästi parasta vauhtia. Vastus kuitenkin kovenee koko ajan ja nyt juoksun pitää jo onnistua vähintään siedettävästi voittoa ajatellen. Lähtöpaikka voi tarkoittaa paljon lisämetrejä, joten suosikin asema on hyvin niukka.

Haastajat: 2 Sultan Journey on huippupaikalta ja nappisarjassa maistuva peli-idea. Ruuna teki syksyllä muutaman veret seisauttavan suorituksen, muun muassa Vermossa kuolemanpaikalta 13-ajan painellessaan. Loppuvuodesta se sairasteli ja nyt hevosella on pari starttia alla tauon jälkeen, joten paras vire voi olla taas käsillä. Kouvolassa toissa kerralla Sultan Journey oli johtavan takaa hyvä kakkonen varsinkin maltillisiin odotuksiin nähden. Viimeksi Mikkelissä ruuna hukkasi vauhtiaan vinouteen kaarteissa, mutta saa muuten puhtaat paperit. Potentiaalia on hurjasti parempaankin ja nyt voi olla keulajuoksun vuoro. 8 Deangelo hurmasi keulasta pikamatkalla neljä viikkoa sitten ja löi Bring Me Brodden selvästi. Viimeksi tehtävä oli mahdoton 7. ulkoa 1200 metrin kirillä. Nyt tehtävää hankaloittaa ulkorata, mistä keulaan ei taida olla asiaa.

Yllättäjät: 9 Mr Chance oli viimeksi vakuuttava keulasta ja pystyy myös kirimään kovaa selkäjuoksun jälkeen. 10 Qvidja's First voitti viimeksi keulasta ja piti lopussa helposti kurissa muun muassa kovakuntoisen Fountain Dynamiten. 4 Johnny Flame on kiinnostava seurattava Olli Koivusen ohjastamana. Viimeksi ruuna oikutteli jo ennen lähtölinjaa ja sai huonon startin, mutta paikkasi sen räväkällä kirillä. Johnny Flame on selvästi riviään parempi, sillä alkutalven juoksujen aikaan se sairasteli eikä näyttänyt parastaan. Ruuna pystyy avaamaan kovaa, vaikka sillä ei ole ladattu lähtöön pitkään aikaan. 5 M.T.Master Don muistetaan syksyisestä viiden voiton putkesta. Hevonen on edelleen kunnossa, vaikka tulosrivi on mennyt muusiksi. Viimeksi Killerillä ruunan ensimmäinen kierros oli aivan liian vauhdikas takamatkalta. 3 Mamajuana on parantanut otteitaan ja voitti viimeksi johtavan takaa lähdön, jossa Sultan Journey ei onnistunut takapareista. Nappijuoksu olisi nytkin menestyksen avain, samoin kuin 1 Black Ice Boostin kohdalla. Jälkimmäinen on hevonen, jota pitkät starttivälit eivät ole ainakaan aiemmin haitanneet.

Juoksunkulku: Kova avaus, jossa Sultan Journey ottaa keulat ja lähtee vetämään joukkoa.

Pelijakauma: Sultan Journey (18%) on huippumerkki ja selkeästi ideavarma-ainesta. Jos sitä varmistelee, lähtö kannattaa pelata leveästi, sillä yllättäjäosastosta löytyy kelpo hakuja Johnny Flamen (3%) ja M.T.Master Donin (3%) johdolla.