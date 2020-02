Ravivihje: Toto5 Teivo 4.2.2020

Suosikki: 4 One Break Broline ei vakuuttanut vielä Teivossa 2. ulkoa, mutta viimeksi oli eri ääni kellossa, kun ruuna sai startin alle tauon jälkeen. One Break Broline kiihdytti 10,5-avauksessa keulaan ja vei varmasti perille. Ruuna on hyvä avaaja ja pääsee alussa asemiin, mutta nähtäväksi jää, avaako hevonen johtopaikalle. Laskemme sillä olevan jonkinnäköinen riski jäädä johtavan rinnalle, eikä ruunasta siksi ole varmaksi.

Haastajat: 3 Anything For You ei väsy ensimmäisten joukossa. Ruuna ei ole auton takaa nopeimpia, mutta päässee joka tapauksessa hyvältä lähtöpaikalta asiallisiin asemiin. Se tulee aina vahvasti perille ja on huomioitava vaikka starttiväli pitkähkö onkin. 6 Questionmark Me otti Turussa sen mitä takapareista otettavissa oli. Viimeksi ruuna juoksi 3. sisällä eikä saanut koskaan vapaata kiritilaa. Voimat jäi käyttämättä, ja mikäli ruunalla on oikea kilpailupäivä, pystyy se kirimään erittäin terävästi loppua.

Yllättäjät: 2 April Sisu on nopea avaaja, jolla ei valmentajan mukaan tauko näy taktiikassa. Tämä tietää todennäköisesti keulajuoksua, mistä hevonen on ollut paras. Valmentajan näkemyksen mukaan siinä on tauolta sopivasti painetta, mikä on usein johtanut hyvään lopputulokseen. April Sisulla on paljon startteja urallaan eikä sen otteet ole aina olleet tasaisia, mutta hyvänä päivänään sillä on yllätyssauma. 8 Mr Big Star lopetti toissa kerralla hyvin saatuaan vapaata. Viimeksi ori pääsi namupaikkaan 2. sisälle, mistä se otti pronssia One Break Brolinen jälkeen. Kunto on nousussa, mutta lähtöpaikka mietityttää. 1 Axel Foley ei pärjännyt toissa kerralla parijonosta kuten ei tehnyt moni muukaan Selene Lunen voitettua ylivoimaisesti keulasta. Viimeksi ruuna pakitteli hännille, mistä loppuveto oli jonkin verran sijoitusta parempi. Lähtöpaikka on tasaiselle avaajalle kaksijakoinen ja täysi matka sopisi sille paremmin kuin maili. Suomessa aloittava 9 Brand New Key ei viime kisoissaan ole mennyt odotuksien mukaan ja starttaa melkoisena arvoituksena uudessa kotimaassaan. Turussa johtavan takaa maksimit ottanut ja viimeksi asiallisesti 5. sisältä lopettanut 5 Denver Brodde tähtää hyvänä päivänään kärjen tuntumaan. Voitto yllättäisi.

Pelijakauma: One Break Broline saattaa hyvä voittoaika alla kerätä liikaa peliä osakseen.

Juoksunkulku: April Sisu avaa keulaan ja saa haasteen One Break Brolinelta, joka jäänee johtavan rinnalle. Avaus on reipas ja tempo on jatkossakin terävää.