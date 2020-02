Ravivihje: Toto65 Magic Monday 3.2.2020 – 50000 euron jackpot

Suosikki: Kolmannen kohteen 8 Al E. Gador Zet on yksi maanantain mielenkiintoisimpia varmayrityksiä, sillä ruuna on jäänyt aika selkeäksi kakkossuosikiksi, vaikka se on vihjaajalle lähtönsä ykkösvalinta. Reippaasta matkavauhdista nauttiva menijä viuhtoo ulkoa nopeasti johtoon, eikä takarivistä sille alussa paljon tasoitusta antavan 10 He Is Felixin ole helppo ajaa sitä kiinni. Teivossa Al E. Gador Zet joutui päästämään selässään liftanneen Fast Time lopussa ohi. Forssassa muut jäivät kauaksi jo matkalla.

Haastajat: He Is Felix pääsi viimeksi Porissa helpolla johtopaikalta, mutta joutuu nyt takaa-ajajaksi, eikä se ole helppo tehtävä, kun kisassa mennään takuulla tasaisen reipasta. Ei pelisuosikki nyt mitenkään heikompi hevonen ole kuin varmayrityksemme, mutta näistä lähtökohdista pelijakauma on hieman vinksallaan ja siihen pitää uskaltaa iskeä.

2 Popen Teivon taukostartista jäi hevoselle luu kouraan, mutta juoksustakin tuli tosi raskas. Nyt ruuna pääsee seuraamaan Al E. Gador Zetia ja voi yrittää tehdä sen takaa "fasttimet" lopussa. Pope varmastikin parantaa startti alla ja saa nyt paljon suotuisamman juoksun.

9 Diesel Degato putosi viimeksi He Is Felixin kelkasta tyystin loppusuoralla, vaikka sai peesata tätä. Esitys oli valju ja tasapaksu nappijuoksulla, mutta pitää muistaa, että ruuna palasi siihen tauolta ja voi hyvinkin terävöityä startti alla ihan merkittävästikin. Kesällä hevonen kiri pari kertaa siihen malliin loppua, että paras taso riittäisi tässä varmasti.

Yllättäjät: 3 All Ready Match voittaa harvoin, mutta on suoritusvarmuuden ruumiillistuma. Teivossa ruuna kiri taustalta oikein pirteästi neljänneksi ja pääsee nyt suotuisampiin asemiin sisäradalle kärjen taakse. 6 Badass lopetti Oulussa mukavasti tilaa saatuaan, mutta kohtaa nyt aika paljon kovempia.



Pelijakauma: Al E. Gador Zetin (28 %) ja He Is Felixin (35 %) pinnat kuuluisivat olla toisinpäin. Diesel Degato (7 %) on myös aliarvostettu, mutta suoriin suosituksiin tarjotaan varmaksi alligaattoria.

Juoksunkulku: Pope ja All Ready Match mittelevät ensimmäisestä keulasta, mutta Al E. Gador Zet painuu lopulta johtoon ja lähtee vetämään reippaalla liekillä.