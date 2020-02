Ravivihje: Toto4 Oulu 2.2.2020

Suosikki: 8 Caakao maistuu sopivannäköisessä porukassa. Edellistalvena menestyksekkäästi kulkenut tamma ei onnistunut voittamaan koko viime kaudella, mutta viime juoksun perusteella saldo komistuu pian. Caakao starttasi tasokkassa Lady Nightingalen voittamassa T75-lähdössä ja näytti tosi hyvältä. Se taittoi matkaa viidennessä parissa sisällä ja pääsi nousemaan pussista kiriin vasta loppusuoran puolivälissä. Tamma kiskaisi viime metrit kipakasti ja voimia jäi paljon käyttämättä. Vastus on nyt helpompi.



Haastajat: Caakao kiehtoo kärkirankkauksen arvoisesti myös siksi, että pelatuin haastaja 1 Global Wildlife tulee tauolta melko maltillisin odotuksin. Hevonen on varmasti riittävä lähtöihinsä, kuten jo viime juoksujen kilometriajoista näkee, mutta huippuvireeseen voi olla vielä matkaa. Kirivahva 2 Sweet Malkin on paljon viime tuloksiaan parempi hevonen ja siitä saatiin positiiviset tallikommentit. Santtu Raitala vahvistaa ohjissa ja lähtöpaikka on loistava. Sweet Malkin kuuluu T4-lapulle ensimmäisten joukossa. 4 Enge Barackin pitäisi pystyä parempaan mitä Suomessa on nähty. Marko Hakkarainen raportoi tallikommenteissa, että hevonen on petrannut otteitaan selvästi treeneissä. Ruuna on kuitenkin ollut myös melko tarkka juoksusta.



Yllättäjät: 10 Klara Håleryd on edellisen tavoin tosi nopea ja voi järjestää yllätyksen, jos kenttä kääntyy lopussa. Viimeksi tamma kiri ihan asiallisesti kaukaa kärjestä 4. ulkoa ja se vaikuttaa nousukuntoiselta. 6 Easy Vacation on hyvä talvihevonen ja nousussa, kun saa tasaisesti startteja. Ruuna menetti viimeksi asemiaan matkalla väsyvien takana ja oli kirikierrokselle lähdettäessä kaukana kärjestä, mutta kulki päätöstonnin kiertelemättä hienosti 14,9-vauhdilla ja ehti kolmanneksi. Easy Vacationin lähtönopeus vaihtelee, mutta joskus se on päässyt hyvinkin liikkeelle ja aktiivisella ajolla jopa keulaan olisi pienet saumat. 5 Bluehouse's Power olisi pärjäämisvalmis samanlaisena kuin loppuvuodesta ennen laukkastarttejaan. 3 Donaldinjo oli välillä 2,5 vuotta sivussa kilpatehtävistä eikä ole vielä voittanut pitkän taukonsa jälkeen. Viimeksi hevonen oli mukana kovassa avauksessa ja kesti kovan Little Blue Angelin selästä kolmanneksi, vaikka ankkuriköysi venyi lopussa.



Juoksunkulku: Donaldinho avaa keulaan, mutta tyytynee selkäjuoksuun. Global Wildlife tai Easy Vacation hakee kärkipaikan.



Pelijakauma: Caakao (26%) on alipelattu suosikki ja Global Wildlife (23%) vastaavasti yliarvostettu. Easy Vacation (6%) on lähdön paras yllätyshaku.